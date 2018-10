Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Uniunii Europene in Irak s-a imbolnavit din cauza apei poluate din Basra, care a cauzat deja zeci de mii de spitalizari si a generat manifestatii violente, transmite AFP. De la mijlocul lunii august, populatia din Basra, oras din sudul Irakului, se confrunta cu o lipsa a apei destinate consumului:…

- Statele Unite au anuntat inchiderea Consulatului din Basra, invocand ”amenintari” pe care le-au atribuit Iranului, in urma unor manifestatii sangeroase in acest oras situat in sudul Irakului, relateaza AFP.

- Iranul a denuntat miercuri acuzatiile "provocatoare si iresponsabile" ale SUA, care au declarat ca Teheranul a jucat un rol in atacurile impotriva reprezentantelor americane in Irak, informeaza AFP preluata de Agerpres. Marti, Casa Alba a acuzat Teheranul pentru "atacuri in special impotriva…

- Patru rachete au cazut sambata in zona aeroportului din Basra, sudul Irakului, informeaza AFP, citand surse din cadrul fortelor de securitate, angajatii aeroportului asigurand ca traficul aerian nu a fost perturbat din aceasta cauza. In zona vizata de rachete se afla si Consulatul Statelor…

- Cel putin 11 persoane, printre care si doi politisti, au murit în Nicaragua, în urma unui atac armat al guvernului, ce a avut loc în orasele Diriamba si Jinopete, din regiunea Pacifico, a informat Centrul pentru Drepturile Omului din Nicaragua