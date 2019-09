Uniunea Europeana va urmari daca institutiile din Republica Moldova vor functiona in mod independent, a afirmat marti seara ambasadorul UE la Chisinau, Peter Michalko, mentionand ca subiectul independentei sistemului de justitie si a institutiilor publice persista in discutiile cu liderii moldoveni, informeaza miercuri Radio Chisinau, citand portalul IPN.



In cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, seful misiunii UE in Republica Moldova a recomandat guvernului condus de premierul Maia Sandu sa adopte cat mai rapid masuri pentru reformarea justitiei.



In acest context, Peter Michalko…