Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Kinshasa l-a expulzat joi pe ambasadorul UE in Republica Democrata Congo, dupa ce Bruxellesul a decis sa reintroduca sanctiuni impotriva unor oficiali din aceasta tara in contextul protestelor violente izbucnite dupa ce procesul de votare in unele zone a fost amanat.

- Rusia a declarat un atasat militar, din cadrul ambasadei Slovaciei la Moscova, persona non-grata si i-a oferit doua zile pentru a parasi tara, a informat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA, relateaza Mediafax.Ministerul rus de Externe a luat aceasta decizie in urma unei masuri…

- Slovacia a expulzat un diplomat rus sub suspiciunea de spionaj, a anuntat miercuri premierul slovac Peter Pellegrini, informeaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Presupusul spion lucra la ambasada Federatiei Ruse la Bratislava si este suspectat de a fi "condus activitati de spionaj impotriva…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii si ai Uniunii Europene au decis duminica sa intrerupa discutiile si vor astepta rezultatul unui summit care va avea loc miercuri, inainte de a relua negocierile, au declarat patru surse europene, citate de Reuters.Citește și: 'Presa' institutiilor…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, 6 octombrie 2018, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP titrat de Agerpres. Autoritatile fac tot…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP. Autoritatile fac tot posibilul pentru a acorda asistenta…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Autoritatile fac tot posibilul…

- Circa 50 de oameni si au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP, scrie Agerpres.ro.Autoritatile fac tot posibilul pentru…