- Rusia a declarat un atasat militar, din cadrul ambasadei Slovaciei la Moscova, persona non-grata si i-a oferit doua zile pentru a parasi tara, a informat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA.

- Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat vineri pe ambasadorul Austriei la Moscova in urma anuntului Vienei ca un colonel din armata austriaca este suspectat ca a spionat timp de decenii in favoarea Rusiei, transmit dpa si AFP preluate de Agerpres. Ambasadorul austriac Johannes Eigner a…

- Coreea de Nord a avertizat Washingtonul ca are in vedere 'in mod serios' revenirea la strategia sa politica de dezvoltare a arsenalului nuclear daca sanctiunile economice impuse asupra Phenianului nu sunt ridicate, transmite duminica AFP. Timp de mai multi ani, Coreea de Nord a…

- Ministerul de Externe iranian l-a convocat miercuri pe ambasadorul danez, la o zi dupa ce Copenhaga a anuntat arestarea unui iraniano-norvegian acuzat de legaturi cu un plan de atac pus la cale de Teheran impotriva unor opozanti iranieni pe sol danez, transmite AFP preluata de Agerpres 'Ambasadorul…

- Ministerul de Externe turc l-a convocat pe ambasadorul grec, a anuntat marti canalul privat de televiziune CNN Turk, la cateva zile dupa ce a cerut Greciei sa evite escaladarea unor vechi dispute in Marea Mediterana, informeaza Reuters preluata de Agerpres. CNN Turk nu a oferit detalii suplimentare…

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca il va convoca luni pe ambasadorul olandez la Moscova pentru a ii cere explicatii in legatura cu ceea ce autoritatile ruse considera ca fiind o campanie de dezinformare indreptata impotriva Rusiei, informeaza agentia de stiri Tass.