Stiri pe aceeasi tema

- Sâmbata seara, trei vase mici ucrainene au parasit portul Odessa îndreptându-se spre portul ucrainean Mariupol. În drumul lor, ele au trebuit sa treaca prin Strâmtoarea Kerci, o fâsie de apa aflata între Peninsula Crimeea, ocupata de rusi, si teritoriul…

- „Eu sunt intr-un termen foarte rezonabil de raspuns. Curtea Constituționala practic nu are ce sa spuna aici” Declarații de presa susținute de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul intalnirii cu reprezentanții comunitații romanești din Franța: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis:…

- ''Condamnam in modul cel mai ferm comportamentul agresiv al Rusiei si cerem conducerii acestei tari sa respecte legile internationale'', releva o declaratie a diplomatiei poloneze.Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene…

- Presedintele Ucrainei Petro Porosenko si-a anuntat, luni, intentia de a institui legea martiala dupa ce Rusia a atacat si capturat trei nave ucrainene. Porosenko a precizat ca Parlamentul ar putea decide luni daca aproba legea martiala, care restrange libertatile civile si acorda puteri…

- MAE îsi exprima îngrijorarea fata de criza izbucnita dupa ce nave ucrainene au fost atacate si sechestrate de forte rusesti si considera ca agresiunea si încalcarea legislatiei internationale submineaza securitatea întregii regiuni “Suntem profund îngrijorati…

- Serviciile Secrete ruse (FSB) au confirmat luni dimineața ca navele sale de patrula la frontiera au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, duminica, dupa ce au folosit arme de foc pentru a le opri, a informat agenția RIA, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Reprezentanții FSB au declarat…

- Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc ca au incalcat duminica legile maritime internationale, dupa ce garzile de frontiera ruse au incercat fara succes sa opreasca doua nave de lupta ucrainene sa navigheze in jurul Crimeii in drumul spre un port ucrainean, transmite Reuters. Incidentul din Marea Neagra…

- "Noi spunem lucrul acesta de foarte mult timp, (...) vorbim despre provocarile Federatiei Ruse la Marea Neagra de luni de zile, noi vorbim despre modul in care Federatia Rusa se intareste in Peninsula Crimeea dupa 2014, atunci cand a fost anexata in mod ilegal Peninsula Crimeea, si spunem acest lucru…