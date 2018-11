Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta ar putea juca rolul de mediatori intre Ucraina si Rusia pentru a evita ca tensiunile dintre cele doua tari sa degenereze intr-o "criza grava", a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, scrie libertatea.ro.

- Inalți oficiali din Germania, Rusia, Ucraina și Franța se intalnesc luni in Berlin pentru a cauta sa gaseasca o soluție comuna pentru escaladarea tensiunilor dintre Moscova și Kiev, a declarat un purtator de cuvant al ministerului german de externe, citat de Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi ca Germania va cere extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei in decembrie pentru ca Moscova nu a implementat tratatul de pace de la Minsk din 2015 privind situatia din Ucraina, scrie Reuters preluata de news.ro

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat marti ca unul din suspectii in cazul Skripal a fost identificat in Ucraina ca fiind cel care l-a ajutat pe fostul presedinte Viktor Ianukovici sa fuga in Rusia in urma protestelor din 2014, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…