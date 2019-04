Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul din jurul lui Kelemen Hunor ia amploare. Ministerul de Externe al Ungariei l-a convocat pe ambasadorul ucrainean la Budapesta într-o întâlnire speciala care va avea loc astazi.

- Ministerul de Externe ungar a anuntat sambata ca l-a convocat, luni, pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta, in legatura cu refuzul autoritatilor ucrainene de a-i permite presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, accesul in Ucraina, informeaza agentia MTI, potrivit Agerpres. Kelemen Hunor a anuntat…

- Insarcinatul cu afaceri israelian la Paris a fost convocat vineri la Ministerul de Externe francez dupa 'intruziunea' fortelor de securitate israeliene - un fapt 'grav si inadmisibil' - in incinta Institutului Cultural francez din Ierusalim cu scopul de a anula un eveniment, a anuntat diplomatia…

- Ministerul de Externe al Ucrainei considera inadmisibile declaratiile facute de un inalt oficial de la Budapesta cu privire la Legea educatiei ucraineana, se mentioneaza intr-un comunicat al diplomatiei Kievului, postat vineri pe site-ul institutiei si citat de Ukrainska Pravda si Capital.ua, potrivit…

- Franta si-a rechemat 'pentru consultari' ambasadorul din Italia dupa o serie de 'declaratii revoltatoare' si 'atacuri fara fundament' si fara 'precedent' ale unor responsabili italieni, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris, transmit AFP si Reuters. 'Franta…

- Procesul celor trei polonezi acuzati ca au incendiat anul trecut un centru cultural ungar din Ucraina a inceput luni la Cracovia, potrivit tribunalului regional din fosta capitala poloneza, relateaza AFP preluata de Agerpres. Incendiul, care a distrus partial cladirea centrului cultural din…