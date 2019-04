Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe ungar a anuntat sambata ca l-a convocat, luni, pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta, in legatura cu refuzul autoritatilor ucrainene de a-i permite presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, accesul in Ucraina, informeaza agentia MTI. Kelemen Hunor a anuntat mai devreme in aceeasi…

- "In aceasta dimineata m-am trezit cu cateva ore mai devreme ca de obicei. La 2.15 a sunat desteptatorul, iar la ora trei eram deja in masina, in drum spre Ucraina. Am vrut sa ajung in Ujhorod, unde prietenii nostri sarbatoresc cea de a 30-a aniversare de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare…

- Ministerul de Externe al Ucrainei considera inadmisibile declaratiile facute de un inalt oficial de la Budapesta cu privire la Legea educatiei ucraineana, se mentioneaza intr-un comunicat al diplomatiei Kievului, postat vineri pe site-ul institutiei si citat de Ukrainska Pravda si Capital.ua, potrivit…

- Franta si-a rechemat 'pentru consultari' ambasadorul din Italia dupa o serie de 'declaratii revoltatoare' si 'atacuri fara fundament' si fara 'precedent' ale unor responsabili italieni, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris, transmit AFP si Reuters. 'Franta…