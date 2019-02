Stiri pe aceeasi tema

- Nicio societate nu este imuna la coruptie, unul din aspectele importante fiind lupta individuala a cetatenilor împotriva acestui fenomen, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, citat de Agerpres.

- Nicio societate nu este imuna la coruptie, unul din aspectele importante fiind lupta individuala a cetatenilor impotriva acestui fenomen, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, citat de Agerpres. Diplomatul american a facut parte din ...

- Nicio societate nu este imuna la coruptie, unul din aspectele importante fiind lupta individuala a cetatenilor impotriva acestui fenomen, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm. Diplomatul american a facut parte din juriul concursului de discursuri…

- Nicio societate nu este imuna la coruptie, unul din aspectele importante fiind lupta individuala a cetatenilor impotriva acestui fenomen, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans...

- Cele mai bune trei discursuri pe tema ''Nu coruptiei!'' vor fi premiate joi, de catre Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, dupa ce zece studenti finalisti ai acestei competitii isi vor citi textele in fata juriului de specialitate, informeaza misiunea diplomatica din Romania.…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, l a primit, azi 7 februarie a.c., pe E.S. dl Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii. In cadrul intrevederii au fost trecute in revista prioritatile comune in domeniul politico diplomatic, economic si strategic, care confera substanta…

- „Oamenii lui Zuckerman sunt deja la București, dezvaluia jurnalistul Catalin Tache in urma cu o saptamana, intr-un editorial publicat in ziarul Național.„Este vorba despre patru oficiali ai Departamentului de Stat care deja au declansat de joia trecuta (c.n. 13 decembrie) procedurile necesare…

- Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, va conferentia la Universitatea „Al. I. Cuza“ vineri, 7 decembrie, de la ora 10.00. Acesta a fost invitat sa ia parte la Conferinta internationala de stiinte politice anuala organizata de Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice…