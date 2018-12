Ambasadorul SUA n Germania: SUA a fost ținta subiectivității instituționale n Scandalul Der Spiegel ​Ambasadorul american în Germania a acuzat una dintre cele mai populare publicații din țara de subiectivitate anti-americana dupa ce un jurnalist a recunoscut ca a fabricat detalii legate de cel puțin 14 povești despre care a scris. Printre aceste articole bazate ficțiune se numara și unul în care analizeaza un oraș din partea rurala a americii care l-a propagat pe Donald Trump în poziția de președinte în 2016, potrivit NBC News. Spiegel hasn’t answered as to how this fraud happened. One reporter was able to publish anti-American propaganda for years without an… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a fost decorata pentru sarbatorile de iarna cu sute de luminițe și decorațiuni de Craciun. In fotografiile de la ședința foto, organizata special cu aceasta ocazie, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a purtat o rochie alba, iar Donald Trump un costum de culoare neagra. Melania și Donald…

- Donalt Trump a declarat, miercuri, ca lupta impotriva ISIS a fost ”caștigata” și este timpul ca soldații americani trimiși in Siria sa se intoarca in țara. In jur de 2.000 de soldați americani se afla in prezent in Siria, pentru a lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic. Majoritatea sunt membri…

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus, joi, ca este nevinovat și ca nu are nicio legatura cu infracțiunile comise de fostul lui avocat, Michael Cohen, care a primit, miercuri, trei ani de inchisoare. Președintele american indica ca singurul vinovat pentru situația in care se afla Cohen este chiar avocatul.…

- China se pregatește de reducerea tarifelor privind importul mașinilor americane, tarife adoptate în razboiul comercial cu SUA, scrie Bloomberg. O astfel de mutare fusese anunțata, pe 3 decembrie, Donald Trump, președintele american prezentând-o, pe Twitter, drept o concesie a Beijingului…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, pe contul sau de Twitter, de ce doreste pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul sau avocat Michael Cohen, care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a anulat o conferinta de presa planificata la summitul G20, invocand decesul fostului presedinte George H.W. Bush. "Din respect pentru familia Bush si fostul presedinte George H.W. Bush, vom astepta pana dupa funeralii pentru a tine o conferinta de presa", a scris…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) este dezastruoasa, a apreciat duminica executivul german, relateaza dpa. Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie BalaciA fost "o decizie dezastruoasa…

- Pastorul american Andrew Brunson va fi adus inapoi in Statele Unite de armata americana via Germania, a declarat un important oficial de la Casa Alba, citat de CNN, relateaza dpa. Oprirea in Germania se va face pentru o evaluare completa a starii de sanatate a pastorului Brunson, la baza fortelor aeriene…