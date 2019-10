Ambasadorul SUA la UE ar fi un pericol pentru securitate: A bagat romani la Casa Alba, desi nu erau invitati oficial

În sfârșit! Începe construcția McDonalds Satu Mare (foto)

Iată ca in sfârșit unul dintre cele mai așteptate restaurante din Satu Mare a pornit construcția pentru locația de pe strada Careiului, parcarea magazinului Kaufland. După cum se vede in poze zona este delimitata și se fac primele măsurători. Nu se cunoaște in acest moment data… [citeste mai departe]