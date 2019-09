Ambasadorul SUA la OSCE: Suntem preocupati de modificarile aduse legislatiei si sistemului judiciar din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 26 – 29 septembrie, in Pavilionul B2 al Centrului Expozițional, doua manifestari reprezentative pentru industria frumuseții și a modei: COSMETICS BEAUTY HAIR – Expoziție Internaționala de produse și echipamente pentru cosmetica, ingrijire corporala și coafura și MODEXPO…

- Selectionata Italiei, care are sase titluri continentale, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa ce a invins Turcia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), la Nantes, in ultimul meci din optimi.…

- Ca urmare a campaniei de promovare a emisiunii „Romania te iubesc”, difuzata de canalul de televiziune Pro TV sub genericul „Județe la stapan”, Consiliul Județean Vrancea a trimis o serie de date statistice, pe care le-a transmis postului de televiziune, ca urmare a unei solicitari. Din comunicatul…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- Ziarul Unirea Volei Alba Blaj are șapte voleibaliste la Campionatul European, record pentru clubul din “Mica Roma”! Ioana Baciu și Ramona Rus, in lotul naționalei Romaniei, ce debuteaza azi, impotriva Olandei Volei Alba Blaj are șapte reprezentante la turneul final al Campionatului European, ce se va…

- CFR Cluj a remizat cu Celtic, scor 1-1, în manșa tur a turului trei preliminar al Champions League. Tot miercuri seara, Linz s-a impus pe terenul lui Basel (2-1), iar Rosenborg a facut un pas important spre calificare (3-1 în deplasarea de la Maribor).Traseul campioanelor:CFR…

- Organizat sambata și duminica (20 – 21 iulie), Festivalul Internațional al Tineretului Slovac din Valea Cerului este considerat emblematic pentru activitatea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din Romania. Ajuns la ediția cu nr. XV, acesta iși propune promovarea folclorului autentic…

- COS, cel mai mare furnizor de mobilier și solutii pentru amenajarea birourilor din Romania, primește pentru al patrulea an consecutiv distincția de „Partener Platinum” al Steelcase in EMEA și raporteaza o cifra de afaceri de 38 milioane de euro, cea mai mare din istoria companiei pana in prezent. Steelcase,…