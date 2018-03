Ambasadorul SUA la ONU spune ca Rusia este de vina pentru atacul chimic din Marea Britanie

Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a acuzat luni Rusia, in urma atacului cu o neurotoxina in care fostul spion rus Serghei Skripal a fost otravit in Marea Britanie, seful diplomatiei americane numind Kremlinul "o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume", scrie News.ro, citand…

- Washingtonul este de acord cu evaluarea Londrei care indica faptul ca Rusia este "cel mai probabil" responsabila pentru atacul cu o substanta neurotoxica care l-a vizat pe un fost agent secret rus, a declarat Rex Tillerson, secretarul american de Stat, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, afirma premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.

- Este 'urgent sa permitem evacuari in scop umanitar' in aceasta zona de la periferia Damascului, a subliniat Antonio Guterres. Fara a cita Rusia, el a cerut de asemenea 'tuturor statelor' sa se asigure ca armistitiul este aplicat si ca ajutorul international ajunge la civilii din Siria.Franta…

- Atacul cu substanța neurotoxica de lupta care l-a trimis in spital fara perspective pe colonelul GRU Sergei Skripal, cel care a lucrat pentru MI6 și era refugiat in Marea Britanie, a ridicat semnalul de alarma vizand asasinatele la comanda in strainatate ale liderilor și rebelilor ceceni, opozanților…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Peste 900 de civili, printre care 188 de copii, au fost uciși de la lansarea, pe 18 februarie a unei ofensive de o rara intensitate din partea regimului sirian contra pozițiilor rebelilor din regiunea Ghouta Orientala, a spus, joi, Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Noul bilanț a luat…

- Le Drian a reafirmat ca Franta va raspunde daca se va dovedi ca in Siria au fost folosite arme chimice contra civililor. Presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul de la Paris s-au pronuntat in ultimele saptamani pentru impunerea unei incetari a focului in Siria, pentru a permite…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- "Am primit informatii in aceasta dimineata ca luptele continua in Ghouta de Est. In mod clar situatia din teren nu permite intrarea ajutoarelor medicale sau evacuarile persoanelor ranite grav", a spus Jens Laerke, purtatorul de cuvant al agentiei umanitare din cadrul ONU. Observatorul Sirian…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…

- ”Consiliul de Securitate tocmai a adoptat in unanimitate o rezolutie care cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria”, aminteste presedintia Frantei, calificand documentul Natiunilor Unite ca o ”prima etapa indispensabila”. Sursa mentionata a anuntat totodata ca, duminica, Merkel si…

- Cei mai buni tineri matematicieni din lume au venit la Bucuresti pentru a gasi solutii la mai multe probleme, cu totii participand la concursul ”Romanian Master in Mathematics”, organizat de Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat…

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU nu au reusit sa ajunga joi la un acord privind impunerea unui armistitiu de 30 de zile in Siria, informeaza AFP. Reuniunea Consiliului a fost convocata de Rusia, dupa mai mult de doua saptamani de negocieri pentru incetarea focului. Anuntul despre impas…

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- (Adauga detalii) Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri,…

- Relatiile Poloniei cu Rusia nu trebuie inghetate, chiar daca interesele celor doua tari difera, a afirmat ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite luni agentia PAP. "Avem interese divergente", a declarat seful diplomatiei poloneze, intrebat de un portal de stiri online despre relatiile…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat joi ca Rusia neaga categoric acuzatiile Mrii Britaniii conform carora Rusia ar fi responsabila pentru atacul cibernetic „NotPetya” de anul trecut, scrie Reuters. Peskov a declarat, in cadrul unei conferinte de presa,ca acuzatiile sunt nefondate…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Rusia a inceput repatrierea muncitorilor nord-coreeni prezenti pe teritoriul sau, punand astfel in aplicare sanctiunile adoptate la sfarsitul lunii decembrie de Consiliul de Securitate al ONU, a anuntat miercuri ambasadorul Rusiei in Coreea de Nord, informeaza AFP. "Interdictia (prezentei) muncitorilor…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Coreea de Nord a obtinut aproape 200 de milioane de dolari în 2017 dupa ce a furnizat arme Siriei si Myanmarului, precizeaza un raport confidential ONU citat de The Guardian. Conform documentului, Phenianul ar fi transportat carbuni în mai multe porturi din lume precum…

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters. In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Presupusul organizator al atentatului si individul suspectat ca a instalat dispozitivul exploziv intr-un centru comercial din Sankt-Petersburg au fost arestati preventiv si sunt interogati de membri ai Comisiei speciale de ancheta, anunta Serviciul Federal rus de Securitate (FSB). Treisprezece…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU impotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP."Respingem in totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere violenta adusa suveranitatii republicii…

- Coreea de Nord a atacat din nou decizia ONU de a impune noi sanctiuni impotriva sa, precizand ca acestea reprezinta “un act de razboi”. Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca "document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP. Raportul cu privire la noua strategie de securitate…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca "document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP preluat de agerpres. Raportul cu privire la noua…

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Presedintele Donald Trump a declarat luni, in cadrul prezentarii noii strategii de securitate nationala, ca Statele Unite trebuie sa faca fata unei competitii crescande din partea Rusiei si a Chinei, doua mari-puteri rivale ce „cauta sa concureze America in materie de influenta, valori si bogatie”.

- Consiliul de Securitate al ONU examineaza un proiect de rezolutie vizand respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Israelul drept capitala oficiala a Israelului, transmite AFP. Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii…