- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Regele Arabiei Saudite nu ar rezista nici macar doua saptamani fara spijinul armatei americane, a spus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in cadrul unui miting de sustinere care s-a desfasurat in Southaven, statul Mississippi, transmite Bloomberg.

- Presedintele american Donald Trump va prezida miercuri, pentru prima data, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, sedinta despre care ambasadoarea Statelor Unite la Natiunile Unite, Nikki Haley, a afirmat ca ar putea fi 'cea mai urmarita din istorie', transmite dpa. Nikki Haley a anuntat…

- Presedintele american Donald Trump isi va incepe cea de-a doua prezenta in cadrul Adunarii Generale a ONU de la New York prin participarea, luni, la o reuniune la nivel inalt pe problema drogurilor la nivel global, transmite dpa. Reuniunea se va concentra pe lupta internationala impotriva abuzului de…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa conduca la sfarsitul lunii septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Iranul, acuzat de Washington ca destabilizeaza Orientul Mijlociu, relateaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. Aceasta reuniune, la nivel de sefi de stat…

