Ambasadorul SUA la Chişinău îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la vot In acelasi context, ambasadorul Hogan a reiterat apelul SUA catre guvernul de la Chisinau pentru a asigura alegeri libere, corecte si transparente, in care toti candidatii sa poata participa in conditii egale, fara teama de a fi hartuiti si intimidati. Mai presus de toate, guvernantii trebuie 'sa asigure ca vointa poporului exprimata in rezultatul scrutinului sa fie respectata', a declarat diplomatul american. 'Procesele democratice sunt singura cale catre discutii utile si luarea unor decizii care sa reflecte vocea Dumneavoasta in privinta viitorului acestei tari. Iata de ce este atat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile parlamentare din 24 februarie reprezinta un test crucial pentru dezvoltarea democratica a Republicii Moldova, de aceea este important ca moldovenii sa mearga masiv la urnele de votare, a invitat marti ambasadorul SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan, intr-un discurs rostit in fata studentilor…

- Premierul moldovean Pavel Filip a declarat miercuri ca guvernul sau este hotarat sa actioneze in vederea unui proces electoral corect, transparent, liber si in conformitate cu normele internationale in perspectiva alegerilor parlamentare din 24 februarie in Republica Moldova, se mentioneaza intr-un…

- Premierul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan.Oficialii au facut un schimb de opinii privind desfașurarea procesului electoral in Republica Moldova.

- Excelența Sa, Dereck J. Hogan, Ambasadorul SUA in Republica Moldova, a venit in vizita la EXPRESUL. Timp de aproape 40 de minute, a povestit despre scopul vizitei sale la Ungheni, cu cine a discutat, cu ce impresii a ramas, ce avem de facut noi, aici, la noi acasa, cu ce ne pot ajuta Statele Unite ale…

- Lreședintele PL, Dorin Chirtoaca, a avut astazi, 19 decembrie, o intrevedere cu E.S. Dereck J. Hogan, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova. Oficialii au discutat despre ultimele evoluții politice din țara, situația socio-economica, fiind abordate…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza si noul ambasador al SUA in Republica Moldova, Dereck J. Hogan, au trecut astazi in revista cooperarea bilaterala si au discutat despre oportunitatile de intensificare a dialogalului moldo-american pe dimensiunea apararii.

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chisinau, Dereck J. Hogan, sustine ca viitoarele alegeri parlamentare marcheaza un moment critic pentru relatiile bilaterale cu Republica Moldova. Cu acesta mesaj diplomatul a venit in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu liderii unor partide politice…

- Premierul Pavel Filip s-a intalnit cu noul ambasador al SUA in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Șeful Executivului și-a exprimat deschiderea pentru consolidarea in continuare a dialogului activ dintre Republica Moldova și SUA.