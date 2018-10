Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul american in Romania, Hans Klemm, a afirmat miercuri ca la trei ani de la tragedia de la Colectiv nu s-ar mai fi asteptat ca lupta impotriva coruptiei sa fie slabita, independenta Justitiei sa fie amenintata, iar selectarea procurorilor sa fie din nou politizata, subliniind ca acestea…

- Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a adus astazi, la Memorialul Colectiv, un omagiu victimelor din tragedia de acum 3 ani. El a rememorat ce s-a intamplat imediat dupa incendiul petrecut la scurt timp dupa ce el și soția lui au sosit in Romania.

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a declarat, miercuri, ca nu se aștepta ca lupta anticorupție sa fie slabita, așa cum s-a intamplat recent, ca independența justiției sa fie amenințata și ca va exista riscul politizarii selecției procurorilor, ceea ce e motiv de mare ingrijorare pentru SUA.Citește…

- “Nu m-aș fi așteptat ca lupta anticorupție sa fie slabita, așa cum s-a intamplat recent, ca independența justiției sa fie amenințata, ca va exista un risc și mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu aș fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american,…

- La evenimentul organizat in Piata Elie Wiesel din Sectorul 1 al Capitalei au participat si primarul Gabriela Firea, ambasadorul Israelului in Romania, Tamar Samash, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, precum si directorul general al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi, la un forum internațional de afaceri organizat la Parlament de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand un Guvern roman organizeaza un asemenea eveniment,…

- BUCUREȘTI, 8 aug — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Adevarate evenimente de presa, interviurile realizate de agenția condusa de cunoscuții jurnaliști Bogdan Chirieac și Val Vâlcu, DC News, au dat prilejul unor demnitari și unor oameni politici sa faca declarații curajoase sau dezvaluiri…