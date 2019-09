Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100 de companii se muta din Marea Britanie, urmând sa se relocheze în Olanda pentru a ramâne în interioriul Uniunii Europene, din cauza ieșirii regatului din bloc, a transmis o agenție guvernamentala olandeza luni, citata de Euronews. De asemenea, alte 325 de…

- Guvernul britanic condus de prim-ministrul Boris Johnson a indicat luni ca doreste sa puna capat 'imediat' liberei circulatii a cetatenilor Uniunii Europene în situatia unui Brexit fara acord la 31 octombrie, transmit agentiile France Presse si Press Association.

- Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industrial. "Economia ar putea să se contracte din nou în trimestrul al treilea", a apreciat…

- Romania se numara printre tarile care ar putea participa la viitoarea misiune navala europeana mobilizata in Golful Persic pentru contracararea actiunilor Iranului, afirma surse comunitare citate de editia germana a Agentiei France-Presse si de cotidianul Die Welt. Marea Britanie le-a prezentat oficial,…

- Una dintre cele mai active și implicate organizații studențești a devenit partener al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Ministrul Natalia-Elena Intotero a semnat astazi un acord de colaborare cu Liga Studenților Romani din Strainatate (LSRS), reprezentata de președintele Robert Stredie.…

- FMI este in dezacord cu presedintele Donald Trump privind modul in care el utilizeaza taxele vamale pentru rezolvarea dezechilibrelor comerciale, dar evaluarea ca dolarul este supraevaluat va oferi probabil liderului american mai multe argumente la teoria sa privind modul in care exporturile SUA…

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…

- Aproape un sfert (23%) din populatia Romaniei era ocupata in agricultura in 2018, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populatiei ocupate din sectorul agricol era de 4%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). În rândul…