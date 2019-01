Stiri pe aceeasi tema

- SUA si-au sporit presiunile impotriva controversatului proiect germano-rus Nord Stream 2, sustinut de Berlin si Paris, amenintand in forma scrisa cu sanctiuni companiile germane implicate, informeaza duminica AFP. "Scrisoarea le aminteste tuturor intreprinderilor implicate in sectorul de gazoducte pentru…

- Ambasadorul american in Germania a avertizat companiile implicate in construcția gazoductului Nord Stream 2, care va face legatura directa dintre Rusia și Europa, ca s-ar putea confrunta cu sancțiuni daca vor continua cu proiectul, a spus sambata un oficial american, relateaza Reuters.

- Criticile exprimate de presedintele american Donald Trump fata de proiectul gazoductului Nord Stream 2, promovat de grupul rus Gazprom, nu sunt un motiv pentru a stopa acest proiect iar orice incercare in acest sens ar fi dificila in conditiile in care lucrarile de constructie au inceput, a declarat…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, susține ca proiectul Nord Stream 2 poate continua cat timp interesele vitale ale Ucrainei sunt respectate și a informat ca Berlinul este angajat in discuții pentru diversificarea energiei sale cu gaz natural lichefiat, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Departamentul de Stat din Statele Unite considera ca incidentul din Marea Azov dintre Rusia și Ucraina este dovada clara ca Europa ar trebui sa renunțe la proiectul gazoductului Nord Stream 2, relateaza agenția rusa Tass preluata de mediafax. „Incidentul din Stramtoarea Kerci ar trebui sa…

- Statele Unite inca ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informeaza Reuters preluata de Agerpres Perry, care efectueaza…

- Producatorii auto din Germania au acceptat sa cheltuiasca pana la 3.000 de euro per vehicul pentru a ajuta la reducerea emisiilor, in conditiile in care Guvernul si industria auto cauta masuri pentru atenuarea poluarii din marile orase, transmit DPA si Reuters. In februarie, un tribunal german…