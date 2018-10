Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm prezent miercuri la Memorialul dedicat victimelor tragediei din Colectiv, a declarat ca nu s-a asteptat ca lupta anticoruptie sa fie „slabita” si ca „independenta justitiei sa fie amenintata”.

- "Nu m-as fi asteptat ca lupta anticoruptie sa fie slabita, asa cum s-a intamplat recent, ca independenta justitiei sa fie amenintata, ca va exista un risc si mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu as fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american,…

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a declarat, miercuri, ca nu se aștepta ca lupta anticorupție sa fie slabita, așa cum s-a intamplat recent, ca independența justiției sa fie amenințata și ca va exista riscul politizarii selecției procurorilor, ceea ce e motiv de mare ingrijorare pentru SUA.Citește…

- Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a ajuns in fața clubului Colectiv din Capitala pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei, in contextul in care pe 30 octombrie s-au implinit 3 ani de la incendiul devastator. El a dezvaluit ca nu se aștepta ca lupta anticorupție in Romania sa…

- Romania "nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la Bruxelles. "Romania nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie si nu voi accepta niciodata asa ceva. (...) DNA are nevoie (...) de o persoana independenta, hotarata sa isi asume aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in aceasta dimineata, la Bruxelles, ca Romania nu poate face pasi inapoi in lupta anticoruptie, de aceea e nevoie de o persoana independenta la sefia DNA. Seful statului spune ca sunt probleme de legalitate cu nominalizarea Adinei Florea de catre ministrul Justitiei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in aceasta dimineata, la Bruxelles, ca Romania nu poate face pasi inapoi in lupta anticoruptie, de aceea e nevoie de o persoana independenta la sefia DNA. Seful statului spune ca sunt probleme de legalitate cu nominalizarea Adinei Florea de catre ministrul Justitiei,…

- Doua avioane F-22 Raptor au sosit luni, in premiera, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, impreuna cu un avion cisterna KC-135 Stratotanker si circa 15 membri ai echipajelor, pentru a lua parte la un exercitiu comun de pregatire romano-american. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti,…