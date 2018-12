Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Departamentului de Siguranta si Securitate al Consiliului UE s-au aflat intr-o vizita oficiala in Romania pentru a verifica stadiul pregatirilor pe componenta de securitate, in vederea preluarii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care le-a…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a declarat, luni, intrebat despre un posibil proiect privind amnistia si gratierea, ca este o chestiune asupra careia Romania trebuie sa decida, precizand ca ambasada urmareste situatia cu foarte mare atentie.

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, s-a declarat ingrijorat de modul in care se desfașoara lupta impotriva corupției in Romania, la trei ani de la tragedia din Colectiv. Ambasadorul a mers astazi la memorialul Colectiv unde a ținut un moment de reculegere in memoria...

- “Nu m-aș fi așteptat ca lupta anticorupție sa fie slabita, așa cum s-a intamplat recent, ca independența justiției sa fie amenințata, ca va exista un risc și mai mare ca selectarea procurorilor sa fie din nou politizata. E ceva ce nu aș fi prezis in urma cu trei ani. Fara indoiala, ca ambasador american,…

- "Romania are o singura solutie, sa mearga mai departe cu Uniunea Europeana. Fara Uniunea Europeana, Romania ar fi un stat esuat in 2018 si ar deveni un stat esuat daca ar iesi din Uniunea Europeana. Orice discutie despre acest subiect eu cred ca este o discutie extrem de periculoasa", a declarat…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a vizitat vineri, 12 octombrie, Colegiul National Militar „Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc, Excelenta Sa afirmand ca este primul liceu militar din Romania pe care il viziteaza.In cadrul acestei vizite a avut loc o prezentare a ...

- La evenimentul organizat in Piata Elie Wiesel din Sectorul 1 al Capitalei au participat si primarul Gabriela Firea, ambasadorul Israelului in Romania, Tamar Samash, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, precum si directorul general al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania…