Ambasadorul SUA apreciaza poporul roman pentru toleranta exprimata la referendum

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a declarat, joi, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca rezultatul referendumului privind redefinirea familiei in Constitutie este exprimarea poporului pentru toleranta, ceea ce este foarte bine.



Aflat in vizita la Casa Memoriala Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei, ambasadorul SUA a fost intrebat ce parere are despre rezultatul referendumului.



"Rezultatul referendumului de sambata si duminica a fost exprimarea poporului roman pentru toleranta si impotriva intolerantei. Ceea ce este foarte bine", a afirmat Hans Klemm.



Prezenta la…