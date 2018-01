Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania a trimis un mesaj Guvernului Dancila. Ureaza succes noului Cabinet, dar se arata ingrijorat ca intr-un singur an s-au schimbat trei guverne si spune ca este nevoie de stabilitate. Ambasadorul a adaugat ca doreste sa aiba o intalnire cu premierul Viorica…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, reprezentanti ai Ungariei si ai Federatiei Ruse, lideri ai comunitatilor evreiesti din Romania, istorici, profesori universitari, prelati, autoritati locale, cadre didactice si elevi au participat marti, 30 ianuarie, la Zalau, la cea de-a…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat marti ca s-a deplasat la birou cu masina condusa de soferul institutiei si ca nu vede de ce ar avea nevoie de angajatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP), declaratia sa fiind facuta în contextul în care presa centrala a transmis ca premierul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si ca spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate.Intrebat de jurnalisti ce parere…

- Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania. Acesta spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate.

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania. Acesta a mai precizat ca spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti…

- La invitatia președintelui Comunitații evreiești din Zalau, Dan Has, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans G. Klemm a fost prezent la Zalau, intr-o vizita de doua zile, cu ocazia evenimentelor legate de comemorarea victimelor Holocaustului. In memoria celor cazuti, Comunitatea Evreilor Zalau,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru România si ca spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala". "Am ajuns deja la al treilea cabinet PSD-ALDE. In mod sigur, nu aceasta este performanta…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. Intrebata daca garanteaza ca Guvernul pe care il conduce ...

- UPDATE ora 17:35 Parlamentul reunit in sedinta extraordinara a acordat astazi votul de investitura Cabinetului condus de Viorica Dancila. S-au inregistrat 282 de voturi pentru si 136 impotriva. In prezentarea programului de guvernare, premierul desemnat Viorica Dancila a, precizind ca obiectivul mandatului…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Votul pentru Guvernul Dancila si pentru programul de guvernare s-a incheiat. Cabinet PSD-ALDE a primit votul majoritatii. Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul sau, vointa politica a coalitiei majoritare din Parlament,…

- „Vreau sa subliniez clar ca voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentara. Aceasta țara trebuie condusa de catre cei aleși, nu de catre cei numiți. Prin urmare, guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fața celor aleși,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. "Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil. (...) Cat timp…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat in plenul Parlamentului, ca obiectivul mandatului sau este ca, in 2020, Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului celor mai puternice economii din UE, potrivit Agerpres.

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Noul Executiv va guverna "cu mandrie si respect" pentru romani, a afirmat premierul desemnat Viorica Dancila, luni, in plenul Parlamentului. "Reprezint alaturi de colegii mei propusi (...) vointa politica a coalitiei majoritare (...) Astazi veti vota nu persoane, ci dorinta cetatenilor Romaniei…

- Guvernul propus de Coaliția PSD-ALDE și care va fi condus de prim-ministrul desemnat, Viorica Dancila, a venit și cu un Program de guvernare nou. Așa cum era de așteptat sunt modificari fața de cel al Guvernului Tudose și Guvernul Grindeanu. STIRIPESURSE.RO va prezinta principalele prevederi ale…

- Ce iși propun PSD și ALDE, in noul Program de Guvernare. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, la Parlament, ca romanii vor avea mai mulți bani și se dorește continuarea luptei cu statul paralel. Potrivit acestuia, printr-o relatie „solida” Guvern – Parlament se va putea „restabili…

- “Avem un al treilea Guvern Dragnea, putem sa spunem Guvernul Dragnea 3. Acum se pare ca si-a gasit, in sfarsit, varianta perfecta in conducerea Guvernului si foarte probabil in urmatoarele doua luni vom vedea o noua ofensiva impotriva Justitiei, de data aceasta avand omul care sa il asculte acolo”,…

- PSD a votat vineri lista cu ministri ai Guvernului Dancila si a modificat structura executivului, aceasta fiind cu patru vicepremieri, dintre care unul pentru implementarea parteneriatelor internationale ale tarii. La finalul sedintei, premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat care vor fi ministrii…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Impreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute pentru viitorii ministri (...) Sunt si nume noi, dar sunt si ministri din vechiul Guvern", a declarat…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare, o abordare…

- Dancila: Am o abordare bazata pe dialog, știu sa lucrez cu instituțiile europene Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania, potrivit News.ro. Intrebata…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare,…

- Viorica Dancila și-a facut o schimbare de look. Premierul desemnat a aparut la declarații, alaturi de Liviu Dragnea, cu o noua coafura, diferita de cea pe care a avut-o in ultimii ani. Viorica Dancila și-a schimbat coafura, dupa ce a fost desemnata premier, urmand sa devina prima femeie care deține…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Premierul interimar Mihai Fifor spune ca PSD nu putea avea o optiune mai buna pentru functia de premier decat Viorica Dancila, precizand ca aceasta are "un profil european incontestabil" si "o solida experienta politica si administrativa". "Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. „Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri &ic...

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului […]

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui ...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus…

- Israelul este in contact cu “cel putin 10 tari, dintre care unele din Europa” pentru a muta ambasadele la Ierusalim, a declarat viceministrul israelian de Externe, Tzipi Hotovely, citat de AFP. Radioul public citeaza surse diplomatice israeliene prin care anunta ca Romania, Honduras, Filipine si Sudanul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Naționale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru țara lor. "SUA își exprima mulțumirea pentru parteneriatul strategic pe…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Nationale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru tara lor.Creste tensiunea la Arcul de Triumf: Sediul ALDE, punctul fierbinte al taberei anti-Iohannis…

- SUA sunt si trebuie sa ramana un aliat Romaniei, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose. Totodata, el a precizat ca nu a stiut nimic despre raspunsul transmis Departamentului de stat al SUA, in numele Parlamentului, de catre presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a reacționat dupa ce SUA au transmis un mesaj dur la adresa guvernanților romani dupa ce au aflat ca se dorește modificarea legilor justiției. Aflat la Drobeta Turnu S...

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a fost prezent marti, 28 noiembrie 2017, la Drobeta-Turnu Severin, unde a participat la o masa rotunda cu jurnalistii din presa locala la Biblioteca Judeteana.