Ambasadorul SUA a plantat stejari in Parcul Natural Vacaresti Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a plantat stejari in Parcul Natural Vacaresti, luni, impreuna cu membri ai asociatiei care ingrijeste parcul natural si colegi de la ambasada.



"Ploaia rece de noiembrie din aceasta dimineata nu i-a impiedicat pe ambasadorul Hans Klemm, cativa colegi si membri ai Asociatiei Parcul Natural Vacaresti sa planteze stejari in Parcul Natural Vacaresti.



Impresionat de aceasta poveste de succes a naturii care si-a recastigat singura drepturile, reusind sa transforme un vechi proiect comunist intr-un autentic parc natural, ambasadorul a mers… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

