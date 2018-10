Stiri pe aceeasi tema

- Violentele in Irak au ucis 75 de civili in septembrie, a anuntat luni Misiunea de Asistenta a Natiunilor Unite in Irak (UNAMI), informeaza agentia Xinhua. Intr-un comunicat, UNAMI a adaugat ca 179 de civili au fost raniti in atacuri teroriste si conflicte armate in Irak luna trecuta. Capitala irakiana…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, a primit, vineri, din partea Custodelui Coroanei Romane, Margareta, decoratia regala "Nihil Sine Deo", in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Elisabeta. Decoratia i-a fost inmanata de catre principele Radu, care a subliniat, in discursul…

- ​Președintele american Donald Trump va prezenta o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, in cadrul careia se va discuta despre Iran, la sfarșitul lunii septembrie, a anunțat marți Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, relateaza site-ul cotidianului The Washington Post.

- Opoziția din Muntenegru, Frontul Democrat și Consiliul Național Sarb, care reprezinta comunitatea etnicilor sarbi, a anunțat luni ca va lansa o petiție pentru a anula decizia Podgoriței de a recunoaște independența statului Kosovo, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, citat de Mediafax.

- ONU a prelungit joi cu un an misiunea sa de pace in Liban (FINUL), fara a efectua mari modificari in ce priveste mandatul acesteia, transmite agentia EFE. Misiunea, a carei activitate de garantare a pacii la frontiera dintre Liban si Israel a inceput in 1978, numara in prezent circa 10.500 de soldati…

- Comisia pentru libertați civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului European a votat joi in favoarea liberalizarii vizelor pentru Kosovo, dupa ce Comisia Europeana a afirmat in luna iulie ca statul a indeplinit ultimele doua condiții in acest sens, relateaza Balkan Insight, potrivit…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeași perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discuții privind normalizarea relațiilor intre Belgrad și Priștina, relateaza publicația Balkan Insight.

- Seful Comandamentului Fortelor Aliate Intrunite cu sediul la Napoli, admiralul James Foggo, a anuntat miercuri ca NATO este pregatita sa intervina in cazul izbucnirii unor evenimente violente in nordul Kosovo, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.