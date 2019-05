Ambasadorul Spaniei la Moscova, convocat la MAE rus

Intr-un comunicat, MAE rus sustine ca aceste afirmatii sunt 'contradictorii' si aduc 'un prejudiciu relatiilor dintre Rusia si Spania'. In interviu, raspunzand la o intrebare asupra rolului pe care Europa ar trebui sa-l joace in materie de geopolitica in noua lume in curs de reasezare, Borrell a afirmat, intre altele, ca 'vechiul nostru inamic, Rusia, se face din nou auzit si din nou este o amenintare, iar China apare ca un rival'.

In legatura cu aceste declaratii, institutia condusa de ministrul rus de externe Serghei Lavrov si-a exprimat 'surprinderea si dezamagirea provocate de aceste…