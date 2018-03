Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16:17 SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi in cazul…

- E oficial! 76, 6 la suta din ruși l-au ales pe Vladimir Putin președintele, adica 56 de milioane de oameni. Niciodata in ultimii 30 de ani relația Rusiei cu Occidentul nu a fost la un nivel atat de jos.

- Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria inregistrarilor meteorologice, iar valurile de caldura din Australia, temperaturile neobisnuit de ridicate din zona Arctica si lipsa apei din Cape Town sunt evenimente extreme daunatoare, ce continua si in 2018, conform unui raport al Organizatiei…

- Kremlinul spune ca decizia ambasadorului britanic de a nu participa reuniunea ambasadorilor convocata de Ministerul de Externe al Rusiei pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei cu privire la otravirea fostului spion ru demonstreaza ca Marea Britanie nu doreste sa asculte si varianta Rusiei,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.…

- Antreprenorul și activistul Kim Dotcom cere daune de 10 miliarde de dolari de la SUA și Noua Zeelanda in contextul inchiderii serviciului online Megaupload de catre cele doua țari sub acuzația de piraterie și frauda, scrie Reuters . Nascut in Germania, Kim Dotcom traia in Noua Zeelanda cand, in 2012,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat statele din Occident, luni, ca nu isi doreste reluarea unei curse a inarmarii si ca va face orice pentru a rezolva diferentele pe care le are cu celelalte tari, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, scrie Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica, obtinand…

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters.

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- Ambasatorul Rusiei la Londra, Alexander Yakovenko, a primit o nota diplomatica prin care este informat ca Sergei Skripal si fiica lui, Yulia, sunt in stare critica, potrivit agentiei de stiri RIA care il citeaza pe diplomat, scrie Reuters.

- Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) au fost gasiti in stare inconstienta pe o banca langa un centru comercial din Salisbury si de atunci se afla in stare critica. Iulia Skripal s-a imbarcat la 3 martie la Moscova pentru zborul spre Londra, conform politiei antitero britanice.…

- Presedintele in exercitiu Vladimir Putin - care este sigur ca va obtine o victorie duminica - a dat tonul acestui al patrulea viitor mandat, promitand Statelor Unite o replica „imediata“ in cazul unui atac nuclear, iar astfel era tensiunilor cu Occidentul nu s-a incheiat, scrie AFP.

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Membrii democrati din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor au anuntat ca vor continua ancheta privind ingerintele Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, in pofida deciziei republicanilor de a pune capat investigatiei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Congresmenii republicani din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor au anuntat ca ancheta in cazul ingerintelor Moscovei in campania electorala din SUA nu a oferit nicio dovada care sa indice o presupusa colaborare intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a propus duminica redenumirea formatiunii sale, Frontul National, in Adunarea Nationala pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", informeaza AFP, EFE si Reuters. "Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti…

- Fortele guvernului sirian au lansat numeroase raiduri aeriene asupra Ghoutei de Est miercuri in cadrul unor eforturi de a intensifica o campanie menita sa aduca rebelilor cea mai grea infrangere din 2016, scrie Reuters. Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- ​Rusia desfasoara o campanie masiva pentru a-si extinde influenta la nivel global, campanie ce nu se limiteaza la punctele fierbinti aflate pe agenda publica - invadarea Ucrainei, amestecul in alegerile diverselor state sau interventia in Siria, potrivit unui raport interactiv publicat de grupul de…

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Doua canadience au recunoscut, in fața instanței, ca au incercat sa introduca cocaina in Sydney, Australia, in timp ce se aflau intr-o croaziera. Cele doua sunt acuzate ca au adus 95 de kilograme de cocaina pe teritoriul Australiei, in valoare de 17 milioane de dolari, scrie BBC News.

- "Ati parcurs un important drum profesional si v-ati gasit vocatia in activitatea editoriala, in activitatea sociala, literara si jurnalistica", a transmis Putin, cu ocazia implinirii a 80 de ani de catre Prohanov."Ati ramas intotdeauna fidel principiilor si ideilor dvs. civice. Va doresc…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates, relateaza Reuters.

- Un nou partid politic britanic, inspirat din modelul ascensiunii formatiunii presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie nationala care are obiectivul blocarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Campania armata inceputa in Irak in 2014 contra gruparii jihadiste Statul Islamic s-a soldat cu 18.000 de morti si 36.000 de raniti, a anuntat miercuri ministrul de externe irakian Ibrahim al-Jafari, transmite Reuters. Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters.Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic Glasgow, dupa…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times. - continua…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- O echipa de cercetatori din Japonia si Australia a dezvoltat un test de sange care detecteaza proteina toxica amiloid beta, considerata cauza declansarii bolii Alzheimer, informeaza Reuters joi. Studiul realizat in colaborare a fost publicat miercuri in revista stiintifica Nature si sustine…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters. Roman…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. "Dinamica…

- Ambasadorul Iranului la Berlin a fost convocat marti la Ministerul german de Externe pentru a oferi explicatii despre activitati de spionaj care au vizat, pe teritoriul Germaniei, persoane si grupuri care au legaturi cu Israelul, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 intr-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației in Donbas nu sunt indeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei in viața politica interna a țarilor occidentale…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

