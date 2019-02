Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile Rusia-România ar fi putut fi mult mai bune, cu "bunavointa politica" din partea Bucurestiului, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin.

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a declarat joi ca Moscova sa este gata sa poarte un dialog cu Wshingtonul pe tema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa nu va fi cea care sa initieze discutiile. Diplomatul rus a mai spus ca Rusia nu are intentii cu caracter ostil, agresiv…

- UPDATE: Fostul premier Dacian Ciolos a fost ales, sambata, presedinte al PLUS, el intrunind 99,17 la suta din voturile delegatilor. Conventia Nationala a PLUS s-a reunit pentru prima data, sambata, in prezenta a peste o mie de membri ai formatiunii, pentru alegerea lui Dacian Ciolos in functia…

- Jurnalistii de la Financial Times anticipeaza ca in 2019 procesul Brexit-ului va fi oprit, iar presedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare. "Marea Britanie va reusi, in al 12-lea ceas, sa se salveze de la acest act de automutilare. Brexit inseamna Brexit, a spus in 2016 Theresa…

- Dan Barna a explicat ca intențineaza sa creeze o alianța politica a forțelor de dreapta din Romania. "Vom ști la sfarșitul acestei luni daca vom avea alianța cu Plus și obiectivul discuțiilor pe care le avem in prezent este o alianța pana in 2020. Tot ce facem pana atunci, inclusiv europarlamentarele,…

- Romanii se vor prezenta de doua ori sa voteze in 2019, o data in luna mai pentru a-si trimite reprezentantii in Parlamentul European si inca o data, la final de an, pentru a alege presedintele Romaniei. Actualul sef al statului, Klaus Iohannis, este primul care a intrat in cursa pentru Cotroceni.

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat joi, la Oradea, ca romanii nu au incredere in Romania, cu toate ca, formal, tara se afla in topul sau istoric. "Romania, care a sarbatorit Centenarul, din punct de vedere formal se afla in topul sau istoric: suntem membri NATO, membri UE, guvernul se pregateste…