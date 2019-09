Stiri pe aceeasi tema

- In august, autoritatile municipale au acoperit cu o prelata statuia maresalului sovietic Ivan Stepanovici Konev, in al 6-lea arondisment al capitalei cehe, provocand o reactie vehementa din partea Moscovei.Ministrul rus al culturii, Vladimir Medinski, l-a calificat pe Andrej Kolar, primarul…

- Ministerul de Externe a transmis, miercuri ca trupurile neinsuflețite ale celor doi romani impușcați mortal in Belgia urmeaza sa fie repatriate. Instituția precizeaza ca ancheta este in continuare in curs de desfașurare. „Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atenție cazul celor doi cetațeni romani…

- Autoritatile ruse au descoperit o bomba de aviatie neexplodata ramasa din al Doilea Razboi Mondial pe teritoriul Kremlinului, in plin centrul Moscovei, a informat media de stat rusa, citata de...

Kremlinul, al carui nume se traduce prin "fortareata", este principalul bastion…

- Autoritatile norvegiene de securitate nucleara au anuntat joi ca au detectat cantitati infime de iod radioactiv in regiunea de la frontiera cu Rusia in zilele care au urmat unei explozii la o baza militara ruseasca, informeaza France Presse, citata de Agerpres. Esantioanele respective au fost colectate…

- Esantioanele respective au fost colectate intr-o statie de filtrare a aerului la Svanhovd, in nordul tarii, in apropierea imediata a frontierei cu Rusia, intre 9 si 12 august.La 10 august, Agentia nucleara rusa Rosatom comunicase despre o explozie soldata cu cinci morti cu doua zile mai…

- Rusia a denuntat marti ca 'imprudente' si 'destabilizatoare' noile sanctiuni americane impotriva Iranului, acuzand Washingtonul ca incearca sa 'taie' caile de negociere asupra programului nuclear iranian, potrivit agerpres.ro.'Autoritatile americane ar trebui sa se intrebe unde duce politica…

- Egiptul, cel mai mare importator mondial de grau, a cumparat joi o cantitate de 290.000 de tone de grau din Rusia si Romania, la o licitatie organizata de Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean,…