Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vasili Nebenzia, a declarat ca regreta decizia omologului sau Nikki Haley de a iși incheia activitatea "la sfarsitul anului", relateaza site-ul agenției Tass preluat de mediafax. "Ce am aflat astazi este strict decizia ei. Trebuie sa respectam aceasta decizie.…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia, iar presedintele Donald Trump, care a acceptat-o, scrie BBC News. Prezent alaturi de Haley in Biroul Oval, Donald Trump a declarat ca reporterilor ca ambasadorul va parasi postul la sfarșitul…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, a demisionat marti, iar presedintele Donald Trump a acceptat demisia, afirma surse politice de la Washington citate de agentiile Associated Press si Bloomberg.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, a demisionat marti, iar presedintele Donald Trump a acceptat demisia. Haley a demisionat în contextul în care în septembrie a dezvaluit ca are disensiuni cu Donald Trump.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, a demisionat marti, iar presedintele Donald Trump a acceptat demisia, afirma surse politice de la Washington citate de agentiile Associated Press si Bloomberg.știre in curs de actualizare

- Presedintele american Donald Trump isi va incepe cea de-a doua prezenta in cadrul Adunarii Generale a ONU de la New York prin participarea, luni, la o reuniune la nivel inalt pe problema drogurilor la nivel global, transmite dpa. Reuniunea se va concentra pe lupta internationala impotriva abuzului de…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa conduca la sfarsitul lunii septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Iranul, acuzat de Washington ca destabilizeaza Orientul Mijlociu, relateaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. Aceasta reuniune, la nivel de sefi de stat…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa conduca la sfarsitul lunii septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Iranul, acuzat de Washington ca destabilizeaza Orientul Mijlociu, relateaza miercuri AFP. Aceasta reuniune, la nivel de sefi de stat si de guvern, este programata…