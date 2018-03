Stiri pe aceeasi tema

- Rusia expulzeaza 60 de diplomati americani si inchide Consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg - masuri identice celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul Skripal, a anuntat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. Masurile adoptate de Moscova ”includ expulzarea aceluiasi…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre razboiul diplomatic dintre Statele Unite si Rusia."Este un lucru de mare, mare importanta care practic a explodat luni dimineata la Washington. Pana duminica, cand am ajuns eu acolo, marea dezbatere si sutele de mii de oameni…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- George Maoir arata ca 2017 "a adus un punct culminant" in relatia bilaterala, fiind pentru prima data, dupa jumatate de secol, cand un presedinte roman a sustinut, la Casa Alba, o conferinta de presa comuna cu omologul sau american. ”Avand in vedere dinamica din 2017, faptul ca a fost un…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- China a cerut SUA ''sa se retraga de pe marginea prapastiei'', in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul ''va lupta pana la sfarsit'' in orice razboi comercial cu Statele Unite,...

- La Bruxelles a inceput Consiliul European de primavara. Șefii de state și de guverne au pe agenda razboiul economic anunțat de Statele Unite contra blocului european, mai precis masura luata de Washington privind taxarea importurilor la aluminiu și oțel.

- Cecilia Malmstrom, comisar european pentru comert, trebuie sa mearga marti si miercuri la Washington pentru a discuta despre taxele vamale pe care Statele Unite vor sa le aplice pe otel si aluminiu, s-a aflat luni dintr-o sursa apropiata Comisiei. Cecilia Malmstrom urmeaza sa se intalneasca in timpul…

- Intregul glob se confrunta cu un pericol major cunoscut de puțina lume, insa care are puterea de a distruge intreg Oceanul Pacific. Atolul Enewetak, unul dintre siturile de teste nucleare ale Statelor Unite din secolul XX, este una dintre moștenirile lasate de Razboiul Rece omenirii, o perioada in care…

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- De la New York la Los Angeles si de la Chicago la Houston, acesti adolescenti si-au pregatit minutios pancarte si au repetat sloganuri in vederea acestui eveniment intitulat "National School Walkout". Pentru multi dintre ei este prima manifestatie.Sute de elevi de la colegii si licee s-au…

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- "Continuand tendintele de ascensiune incepute in 2000, volumul transferurilor majore de armament in perioada 2013-2017 a fost cu 10% mai mare decat in intervalul 2008-2012", anunta Institutul International de Cercetari pentru Pace din Stockholm (SIPRI)."Exporturile de armament s-au intensificat…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cei mai mulți analiști politici ii pun in carca lui Traian Basescu pacatul de a fi creat statul paralel. Respectiv acel mecanism infernal prin care e siluit votul cetațenilor, puterea reala fiind de fapt confiscata de instituțiile de forța. Au și nu au dreptate. O spun ca…

- Kim Jong-nam a fost asasinat in plina zi, la 13 februarie 2017, pe aeroportul din Kuala Lumpur, in Malaysia. Aceasta concluzie a declansat aplicarea imediata de catre Washington a unor noi sanctiuni economice Coreei de Nord marti, ziua in care Coreea de Sud a anuntat ca Phenianul este dispus sa abordeze…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul. Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege…

- Un reprezentant al Ministerului de Externe rus, Serghei Riabkov a declarat, ca exista dovezi cum ca statele Unite incearca sa influenteze rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 martie, citeaza Agerpres agențiile de presa ruse. Potrivit acestuia, Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamina viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de agentia TASS, transmite…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, joi, ca Statele Unite vor introduce de saptamana viitoare tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La o întâlnire organizată la Casa Albă cu oficiali din industria SUA, Trump…

- Emmanuel Macron va fi primul sef de stat strain care va face o vizita de stat la Washington, dupa alegerea lui Donald Trump, presedintele american tinand sa ii faca aceasta onoare omologului francez. In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- Fostul premier Silvio Berlusconi a facut multe afirmatii surprinzatoare in campania electorala din Italia, iar joi a recidivat spunand ca el a avut un rol esential in oprirea Razboiului Rece, relateaza Reuters. "Cand ma aflam la guvernare in 2001, am spus public ca vreau sa pun capat Razboiului…

- La 2 februarie curent, in contextul vizitei in Statele Unite ale Americii, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a avut o reuniune cu membrii comunitati de moldoveni din Washington D.C. In cadrul evenimentului, conationalii au avut posibilitatea…

- Ambasadoarea desemnata pentru a reprezenta Statele Unite in Singapore a renuntat in cele din urma la postul sau, o decizie considerata "dezamagitoare" vineri de presedintele Donald Trump, informeaza sambata AFP. Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington.

- Orasul american San Francisco, unul din cele mai progresiste din Statele Unite si aflat in opozitie deschisa cu administratia Trump, a lansat o amnistie a tuturor condamnarilor legate de posesia si consumul de marijuana dictate incepand din anul 1975, transmite joi AFP. Biroul procurorului…

- Situatia drepturilor omului in Coreea de Nord este sever criticata nu doar de SUA, ci si de ONU. Potrivit estimarilor, Phenianul detine aproximativ 120.000 de detinuti politici in lagare de tip Gulag. Washingtonul publica anual un raport cu privire la drepturile omului pe plan mondial, care claseaza…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Este ușor sa confundam situația geopolitica actuala cu cea din anii '80. Statele Unite și Rusia se acuza reciproc de implicare in treburile interne ale celeilalte. Rusia a anexat Crimeea in ciuda obiecțiilor Statelor Unite, starnind ingrijorare privind un posibil conflict militar. Ca și in timpul Razboiului…

- Trump International Hotel & Tower Chicago are de acum un director român. Este vorba despre Gabriel Constantin, expert în managementul hotelier, care este stabilit în Statele Unite înca din 2002. Înainte de a se ocupa de afacerea președintelui american din…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale înainte de sfârsitul lunii aprilie, considerând ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta de la Caracas,…

- Statele Unite au denuntat miercuri proiectul Venezuelei de a organiza alegeri prezidentiale inainte de sfarsitul lunii aprilie, considerand ca un astfel de vot nu ar fi nici liber, nici corect, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea constituanta…

- Situatia umanitara din provinciile siriene Idlib si Ghouta de Est se va imbunatati substantial odata ce Statele Unite vor incepe cu adevarat lupta impotriva gruparii teroriste Frontul al-Nusra, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass. In cadrul unei…

- Cresterea economica a Statelor Unite risca sa fie afectata de intrarea institutiilor guvernamentale in blocaj ca urmare a lipsei unui acord politic pentru aprobarea bugetului federal. Sute de mii de angajati ai institutiilor federale din Statele Unite sunt in concedii fara plata de cateva…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a atacat violent Statele Unite luni, in cursul conferintei sale de prezentare a bilantului pentru 2017, acuzand administratia de la Washington ca refuza „realitatea unei lumi multipolare“, relateaza AFP.

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Casa Alba a declarat ca Statele Unite sunt foarte ingrijorate de rapoartele potrivit carora Iranul a arestat cateva mii de protestatari si a torturat si ucis o parte din cei aflati in detentie, relateaza Reuters.

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.