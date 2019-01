Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca Mihai Cristian Dide a fost prezentat drept liderul Rezist, deși nu are nicio legatura cu aceasta comunitate din care nu se știe cine face parte, protestatarul ne-a transmis un mesaj. ”Avand in vedere ca in multe din video-reportajele sau articolele publicate, numele meu a fost asociat…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a incercat sa sporeasca increderea in conducerea sa si in economia tarii intr-un discurs in care s-a pozitionat ca fiind un reformator si un aparator al globalizarii, scrie The Guardian.

- Numarul unitaților de invațamant care vor fi inchise pe parcursul zilei de luni este in creștere in județul Hunedoara. De la 5 localitați unde s-a luat, inițial decizia suspendarii cursurilor, la aceasta ora, masura a fost extinsa pentru inca alte cinci localitați. Astfel, luni, 17 decembrie,…

- Franta a facut cunoscut in mod clar ca nu este interesata de cedarea catre Uniunea Europeana a mandatului sau permanent din Consiliul de Securitate al ONU, dupa ce ministrul german de finante Olaf Scholz sugerase cu o zi in urma ca acest loc al Frantei in Consiliul de Securitate sa devina unul al UE,…

- Reprezentantul Permanent al Statelor Unite in Consiliul de Securitate al ONU, Nikki Haley, a declarat ca a discutat cu președintele Donald Trump despre agravarea situației din Ucraina dupa atacul de ieri al Rusiei, din stramtoarea Kerci, scrie Unian. „Am vorbit in aceasta dimineața cu președintele Trump…

- Protestatarii s-au adunat în fața ambasadei ruse din capitala Ucrainei, dupa ce duminica au aparut știrile despre incidentul din Strâmptoare Kerci, transmite BBC. Incidentul marcheaza o escaladare majora a tensiunilor dintre cele doua țari. În consecința, Consiliul…

- Participarea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, la cea de-a sasea editie a mesei rotunde germano-romane, avand ca tema "Consolidarea Uniunii in vremuri tulburi. Viziunile Germaniei si ale Romaniei", ca vorbitor in cadrul panelului "Provocari si oportunitati pe durata viitoarei…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au amenintat vineri cu reducerea contributiei lor la operatiunile ONU de mentinere a pacii luna viitoare, spunand ca respectiva contributie nu este o actiune caritabila, relateaza sambata agentia Xinhua. Reprezentanta permanenta a SUA la ONU, Nikki Haley, a afirmat,…