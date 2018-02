Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a anuntat, in 2 februarie, dupa intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, ca acesta va fi audiat in comisie pe 27 februarie si ca fostul sef al SRI a spus ca va aduce "un material pe care sa-l prezinte…

- Tariceanu: Daca sefa DNA se crede mai presus de lege, nu pot accepta Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Reamintim faptul ca Academia de Științe…

- Presedintele PSD ar putea fi audiat in legatura cu declaratiile privind SPP Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Senatorii din Comisia de aparare au decis sa solicite comisiei similare din Camera Deputatilor convocarea unei sedinte comune pentru a analiza daca liderul PSD…

- Comisia de aparare din Senat a respins, marti, propunerea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii doar daca va fi luata o asemenea decizie de Comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor sau daca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pornit un razboi pe viața și pe moarte cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Pentru ca s-a cerut inclusiv intervenția Parlamentului, Comisia de Aparare din Senat a cerut, prin vocea președintelui Marcel Vela, audierea lui Liviu Dragnea.Reuniți in ședința, senatorii…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. 'Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand ca el va muri in picioare si ca seful statului, Klaus Iohannis, nu este protejat.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- Steve Bannon, fostul consilier in probleme de strategie al presedintelui american Donald Trump a fost audiat marti, timp de 10 ore, de comisia pentru serviciile secrete din Camera Reprezentantilor.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a avut marti o intrevedere cu senatorul republican Marco Rubio, presedinte al unui subcomitet din cadrul Comitetului pentru relatii externe si membru al Comitetului pentru Intelligence, personalitate marcanta a Partidului Republican, fost candidat…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, a fost invitat la „George Washington University sa tina o prelegere. Aici, ambasadorul a vorbit despre securitatea informationala si despre modurile in care guvernele si activistii pot descuraja atacurile cibernetice.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a susținut marți o conferința la George Washington University, prilej cu care a transmis un mesaj de condoleanțe in contextul trecerii in neființa a fostului Suveran al Romaniei, Majestatea sa Regele Mihai I, anunța Ambasada…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca se va prezenta la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, dar asteapta ca, mai intai, la comisie sa fie audiati fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, si fostul director al Serviciului, George Maior."Ma…

- Din ce în ce mai multe persoane și instituții, nu numai din România ci și din strainatate, sunt antrenate într-un veritabil Razboi Rece declanșat la București. Disputa acestuia, care îi are drept protagoniști principali, pe de-o parte, pe liderii majoritații iar pe de alta…