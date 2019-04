Ambasadorul Luca Niculescu a vorbit la Radio France International (RFI) despre faptul ca a vazut catedrala arzand, despre emotia foarte mare care i-a cuprins pe oameni si puncteaza ca ireparabilul nu s-a produs si ca in curand va incepe reconstructia edificiului.



"Am vazut cum catedrala ardea. Zidurile erau iluminate de flacari din interior, zidurile, vitraliile. Si am vazut mii de oameni care stateau si se uitau in tacere la ce se intampla. Am vazut lacrimi in ochii unora. Am vazut cum din cer pica un fel de cenusa. Emotie foarte, foarte mare si am vazut ca emotia este planetara.…