Pe fondul incheierii Summitului informal al Consiliului european, gazduit de Sibiu, Emil Hurezeanu, ambasadorul roman in Germania, Emil Hurezeanu, a facut trimitere la o posibila decizie vizand aderarea la Spatiul Schengen si la recenta declaratie a premierului olandez, facuta chiar in Romania, cum ca Romania nu merge “in directia corecta in acest moment”. “Probabil si […] Ambasadorul roman in Germania: Probabil in iunie se va anunta o prima intrare in Schengen, cu aeroporturile is a post from: Ziarul National