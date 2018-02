Stiri pe aceeasi tema

- Doua grupari navale ale NATO, alcatuite din sapte nave de lupta, viziteaza, zilele acestea, Portul Constanta, iar oamenii vor putea urca, sambata, la bordul unora dintre ele pentru a le vizita. Intre acestea, vor fi si fregata Regele Ferdinand si dragorul maritim Lupu Dinescu.

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a vizitat vineri distrugatorul britanic HMS Duncan si fregata turceasca Gaziantep, cu ocazia prezentei Gruparii Navale Permanente 2 a NATO - Standing NATO Maritime Group 2 - la Constanta. …

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune. Fifor afirma ca pe agenda summitului NATO din acest an intentioneaza sa propuna…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu DM 25 a plecat miercuri, 24 ianuarie, din Portul Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group , care desfasoara, in perioada 24 ianuarie 13 februarie, activitati specifice…

- Ponorata este cea mai saraca comunitate de rromi din Romania. Povestea celor cara traiesc acolo a trecut de mult granitele Romaniei, devenind celebri datorita fotoreportajelor care au aparut in special in ziarele din Franta sau Marea Britanie. Cu toate acestea, in comunitate traiesc si copii care frecventeaza…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Protestatarii din Cluj si Timisoara au blocat strazile centrale ale celor doua localitati, numarul oamenilor care protesteaza depasind 10.000. La Sibiu sunt in strada aproape 1.000 de oameni care cer demisia lui Liviu Dragnea, in timp ce la Iasi protesteaza 2.000 de persoane. La Cluj-Napoca…

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- "Din cauza conditiilor nefavorabile de vreme, tot traficul aerian a fost suspendat momentan", scrie pe pagina oficiala de Twitter a aeroportului. Cel putin 260 de zboruri au fost anulate. De asemenea, gara principala din Haga a fost inchisa din cauza ingrijorarii ca furtuna ar putea darama o parte…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit intr-un accident. Tanarul avea doar 37 de ani. Anunțul despre moartea lui Victor Spirescu a fost gacut de un prieten de-ai tanarului, pe Facebook. „Azi am pierdut un prieten drag mie…

- Ninsori abundente se vor inregistra in centrul si vestul tarii, in celelalte regiuni precipitatiile mentinandu-se in normalul perioadei. Anul 2017 a fost marcat de anomalii climatice. Am avut canicula, tornade, furtuni violente care au ucis oameni, dar si ploi abundente. Toate acestea, spun specialistii,…

- Timp de trei zile, incepand de ieri, are loc prima activitate de insctructie a marinarilor militari romani in Marea Neagra.La misiune participa fregata "Regele Ferdinand" si distrugatorul american USS Carney.Exercitiile comune vor avea drept scop consolidarea securitatii si stabilitatii in regiune.Nava…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Narcis Raducan, fost director sportiv al mai multor cluburi importante din Liga I, considera ca titlul de campioana se va decide intre trei fruntase ale Ligii I: CFR, FCSB si CS U Craiova. Totusi, clujenii au prima sansa datorita antrenorului Dan Petrescu, cel mai experimentat tehnician din competitia…

- Romania nu a fost și nici nu a devenit o ținta pentru brandurile puternice de lux. Ca volum și rulaj, nu vom ajunge prea curand sa ne comparam cu țari precum Franța, Germania, Italia sau Marea Britanie, unde luxul e la el acasa. Chiar și Turcia este departe de noi din acest punct de vedere, cu artere…

- Alin Marin, un tanar de 22 de ani din Romania, a fost condamnat pe 18 decembrie la 3 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a reusit performanta de a fura 53 de smartphone-uri la un concert din Birmingham. Tanarul s-a folosit de un accesoriu inedit: un costum de inot pentru femei, cu o gaura pe…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Lavinia Parva are o relatie speciala cu... verigheta ei, de care e tare mandra! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut imagini exclusive cu sotia lui Stefan Banica Jr. in timp ce isi poarta, intr-un mod cu totul special, pretioasa bijuterie. (VEZI SI: Adevarul despre nunta lui Stefan Banica…

- Alerta de securitate la o baza a forțelor aeriene americane din Marea Britanie. Un barbat a fost arestat, dupa ce a incercat sa treaca cu un vehicul de un punct de control. Poliția a anunțat ca este vorba despre un „incident important” de securitate, relateaza BBC News. Baza din Suffolk a fost inchisa…

- Termenul selfita a fost introdus pentru prima in anul 2014 pentru a descrie pornirea obsesiva de a face ''selfie-uri'' si a le publica pe retelele de socializare, acest lucru sugerand ca Asociatia Americana de Psihiatrie ar lua in considerare clasificarea acestui comportament ca boala mintala.…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie.…

- A treia generatie a coupe-ului de lux Bentley Continental GT a ajuns in Romania, pretul de pornire fiind 203.062 euro cu TVA (170.641 euro fara TVA). Masina este produsa in Crewe, Marea Britanie, si are motor W12 de 6 litri (5.959 cmc), twin-turbo, ce dezvolta 467 kW/635 CP la 6.000 rpm si 900 Nm intre…

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Regina Ana i-a fost alaturi si in exilul dureros, iar imagini din arhiva Casei Regala arata afectiunea evidenta dintre cei doi fie ca se aflau in Elvetia, in Marea Britanie sau reveniti acasa, in Romania, dupa caderea comunismului.

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului. Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de Budapesta, care…

- Cei 65 de migranti, intre care 23 de copii, care in 27 noiembrie au fost salvati de politistii romani de frontiera de la bordul unei nave aflate in pericol pe Marea Neagra, au solicitat acordarea unei forme de protectie internationala din partea statului roman si au fost cazati in centrele din administrarea…

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși în Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție

- Purtatorul de cuvant al ISU HUnedoara, Anemona Doda, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca in zona Varfului Carja din Masivul Parang s-a produs, vineri, o avalansa care a surprins trei turisti. ”A fost o avalansa in Masivul Parang, in zona Varfului Carja. In acest moment este dat…

- Tribunalul Constanta a decis marti, condamnarea la cate trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru cipriotul Petros Petridis si pentru bulgarul Spasov Petar Spasov pentru comiterea infractiunilor de trafic de migranti, trecerea frauduloasa a frontierei de stat si conducerea unei nave…

- Transgaz a obtinut acordul de mediu pentru a construi o conducta care se lege tarmul Marii Negre cu conducta de tranzit Isaccea Negru-Voda, prin care gazele rusesti ajung in sudul Europei, prin Ucraina. Astfel, consumatorii romani nu vor avea acces la primele gaze din Marea Neagra, care vor fi extrase…

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- Afacerile de familie din Romania tind sa fie mai active decat cele din alte tari europene in ceea ce priveste optiunea de reinvestire a profiturilor in afacerile lor (60%), comparativ cu optiunea de a planifica investitii externe precum fuziuni si achizitii (7%), spune Rene Schob, Tax Partner, KPMG…

- Poliția din Marea Britanie se afla in stare de alerta, dupa ce membrii unei grupari mafiote de romani, ai caror lider a fost ucis de curand vor sa se razbune. Sursa: http://evz.ro/interlop-romania-razboi-sorin-serbu.html

- Sarbul Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de instanta dupa ce SRI l-a monitorizat incercand sa afle informatii secrete despre baze militare si radare ale Romaniei la Marea Neagra, a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la asa-numita…

- Cetateanul sarb Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de instanta dupa ce SRI l-a monitorizat incercand sa afle informatii secrete despre baze militare si radare ale Romaniei la Marea Neagra, a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la…

- Aproape 20 de migranți au fost gasiți in Timișoara, sub un pod. Toți provin din centre de refugiați situate in alte județe și s-au ascuns la Timișoara, in speranța, probabil, ca vor gasi o modalitate de a ieși din Romania pentru a ajunge spre o țara din Europa Occidentala. Cei 17 migranți au fost descoperiți…

- Fregata „Regele Ferdinand” a revenit, miercuri, in Portul Constanța dintr-o misiune in Marea Mediterana, fiind așteptata de oficiali ai Statului Major al Forțelor Navale și e rude ale marinarilor. La ora 11.00, fregata „Regele Ferdinand“ a acostat in Portul Constanța, fiind așteptata de oficiali ai…

- Gazoductul BRUA, care va interconecta Bulgaria, Romania, Ungaria și Austria, este un proiect prin care Comisia Europeana vrea sa elimine vulnerabilitatea statelor europene la o eventuala criza a gazelor naturale. Potrivit specialistilor, noul gazoduct va avea o lungime totala de 550 km și o capacitate…