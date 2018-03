Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, s-a intalnit marti cu studenti, masteranzi, doctoranzi si cadre didactice de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, unde a sustinut o prelegere pe tema parteneriatului bilateral, urmata de o dezbatere despre sistemul britanic…

- Profesori cu care poti vorbi orice si libertatea de a invața din greșeli - sunt lucrurile de care Irinei si lui Cezar le este cel mai dor cand vine vorba de Anglia. Ar vrea sa aiba parte si aici, la scoala, de aceleasi ore interactive si de atmosfera de familie pe care o simteau in Marea Britanie.

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse de…

- Școala Naționala de Studii Politice și Administrative anunța ca, incepand din luna aprilie, Biblioteca SNSPA organizeaza seria de workshop-uri Arta guvernarii in „Game of Thrones”, sustinute de dr. Mihaela Raileanu (SNSPA).

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperarii politico-diplomatice bilaterale,…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat luni, la Braila, unde a fost prezent intr-o vizita organizata de Muzeul Brailei "Carol I", ca Marea Britanie a fost dintotdeauna un partener cheie in dezvoltarea Brailei si ca relatia se va pastra in continuare si dupa iesirea Marii…

- Andrea Penezic (32 ani), una din cele mai bune handbaliste din lume, a revenit asupra deciziei de a se retrage din activitate si isi va continua din vara sa joace in campionatul Ungariei. Potrivit mass-mediei din Macedonia, interul stanga va pleca de la Vardar Skopje la echipa maghiara Siofok,…

- Unul dintre cei mai mari economisti americani, Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University, a spus astazi la Bucuresti ca Romania trebuie sa investeasca in industriile de inalta tehnologie daca vrea crestere economica sustenabila si sa ramana cat mai aproape de nucleul UE. „Romania are…

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare. In tot acest…

- Primaria Sectorului 2 doreste cresterea calitatii serviciilor publice prin consolidarea in mod performant si eficient a capacitatii administratiei publice, urmand ca ea sa devina un exemplu de buna practica pentru toate administratiile locale din tara. Pentru realizarea dezideratului, Primaria Sectorului…

- Premierul britanic, Theresa May, a exprimat vineri convingerea ca poate ajunge la un acord privind viitoarele relatii cu Uniunea Europeana, admitand ca nu poate primi tot ce vrea in cadrul negocierilor pe tema Brexit. "In anumite moduri, accesul nostru reciproc la piete va fi intr-un grad…

- Profesorii din Gorj se pregatesc sa boicoteze simularea examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Dascalii sunt nemulțumiți ca deși au mers la București și au discutat cu ministrul Muncii nu au primit decat promisiuni. Și cum nu mai au incredere in guvernanți, aceștia strang acum semnaturi pentru…

- Cursurile vor fi suspendate si joi si vineri la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) din cauza conditiilor meteorologice, urmand ca activitatile didactice sa fie reluate pe 5 martie, informeaza reprezentantii institutiei de invatamant superior.

- Cursurile vor fi suspendate si marti la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, potrivit unei informari a Biroului de presa al institutiei de invatamant superior. "Activitatile didactice vor fi suspendate si marti, 27 februarie…

- Din cauza conditiilor meteorologice extreme, autoritatile au decis ca la Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu scolile si gradinitele sa fie inchise luni si marti. Astfel, in urma atentionarilor de vreme severa, cursurile Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative vor fi suspendate in…

- Targul educational World Education Fair si-a deschis portile pentru elevii romani care isi doresc sa devina studenti in universitatile din afara tarii, astfel peste 70 de institutii de invatamant straine au venit la Bucuresti sa isi prezinte ofertele, Marea Britanie ramanand in topul preferintelor.

- O delegație de 10 profesori din Olt, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI)– filiala Olt, vor participa joi, 22 februarie 2018, la pichetarea Ministerului Muncii, nemulțumiți ca guvernanții au uitat sa-și onoreze promisiunile. Daca astazi, miercuri, 21 februarie ...

- Activitatea din industrie s-a aflat in contractie severa in ianuarie, pentru a doua luna consecutiv, dar managerii raman optimisti in privinta comenzilor si productiei in perioada urmatoare, se arata intr-un barometru realizat de IRSOP si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA).…

- Marșul pentru viața este organizat de cațiva ani la Timișoara și in alte orașe din țara și din lume. Marșul este unul pro viața și impotriva avorturilor. Pe un traseul care va fi stabilit, mai mulți reprezentanți ai diferitelor confesiuni vor marșalui prin urbea de pe Bega cu pancarte cu…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari era, la finele lunii decembrie, de 811.474 persoane, din care 660.854 pensionari din sistemul public si 150.620 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. In cazul pensionarilor din sistemul…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru si rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Remus Pricopie au semnat luni o declaratie comuna de elaborarea a unui ghid de bune practici in managementul universitar, astfel incat sa fie evitata eventuala implicare politica a…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru si rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Remus Pricopie au semnat luni o declaratie comuna de elaborarea a unui ghid de bune practici in managementul universitar, astfel incat sa fie evitata eventuala implicare politica…

- O declaratie comuna de elaborare a unui ghid de bune practici in managementul universitar, astfel incat sa fie evitata eventuala implicare politica a conducerii universitatilor, a fost semnata luni de rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, si rectorul Scolii Nationale de Studii Politice…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, si cel al Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Remus Pricopie, atrag atentia asupra nevoii ca functiile de conducere din universitati sa nu fie politizate, in spiritul garantarii autonomiei universitare si pentru a evita inregimentarea…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, prof. Mircea Dumitru, este co-semnatarul unei declaratii referitoare la elaborarea unui ghid de bune practici in managementul universitar, menit sa clarifice cadrul institutional si raporturile dintre universitate, ca institutie autonoma de invatamant superior si…

- Brummel-Prezenta navelor NATO la Constanta, un puternic semnal de siguranța Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummel, considera ca prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, din care fac parte si doua nave britanice, transmite un puternic semnal de siguranta pentru…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana,…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat joi, 25 ianuarie 2018, o prima etapa a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, prin intermediul Forumului de consultare…

- Vasilica Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei s a nascut la 16 decembrie 1963, la Rosiorii de Vede, in judetul Teleorman, conform http: www.europarl.europa.eu . A absolvit Facultatea Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Hidrocarburi, din cadrul Institutului de Petrol si Gaze Ploiesti,…

- Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor s a nascut la 12 august 1971. A absolvit Facultatea de Comert din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti 1997 si un master in Relatii Internationale si Integrare Europeana la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat joi, 25 ianuarie 2018, o prima etapa a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, prin intermediul Forumului de consultare…

- Dezvoltatorul imobiliar britanic Loreco Holding a investit pana in prezent 50 de milioane de euro intr-un proiect de vile, situate pe un teren achizitionat inainte de criza si inconjurate de o padure in Dumbrava Vlasiei, la nord de Bucuresti. Proiectul se va intinde pe o suprafata de 90 de hectare,…

- Liviu Pop i-a cerut public cadrului didactic sa isi dea demisia din sistemul de invatamant. Potrivit ministrului, diriginta clasei nu ar fi informat conducerea unitatii de invatamant despre incident. 'Eu ii cer public sa isi dea demisia din sistemul de invatamant. Este un profesor de religie…

- Premierul desemnat Viorica Dancila castiga, ca europarlamentar, un salariu anual net de 78.174 de euro, potrivit declaratiei de avere. Asadar, salariul lunar net era de 6.515 euro. Grilele de salarizare a demnitarilor, conform Legii salarizarii unitare, indica pentru functia de prim-ministru…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, analizeaza la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații Parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Are Viorica Dancila calitațile unui lider? Va face fata provocarilor acestei functii.? Este Romania pregatita pentru o femeie premier?…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru ca pentru noi este importanta punerea in practica a programului de guvernare, pentru Romania si pentru romani. Sa…

- Un barbat din Marea Britanie a fost acuzat de rasism la adresa fostei iubite romance, careia i-a adresat cuvinte jignitoare. Dupa ce a fost parasit de tanara, James Ellis a inceput sa ii adreseze injurii, spunandu-i ca este o ”romanca jegoasa”.

- Europarlamentarul Viorica Dancila a fost propusa, la 16 ianuarie 2018, de catre Partidul Social Democrat, pentru functia de premier. Europarlamentarul Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963, la Rosiorii de Vede, in judetul Teleorman, conform http://www.europarl.europa.eu/. A absolvit Facultatea…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier al Guvernului Romaniei.Potrivit unor surse Ecaterina Andronescu ar fi fost o alta propunere pentru functia de premier, insa aceasta a refuzat nominalizarea.Curriculum VitaeFormare titluri si diplome 2004 2006 : invatamant…

- Viorica Dancila, premierul cu care PSD va merge la consultarile de la Cotroceni, este europarlamentar PSD, lider al eurodeputaților PSD, precum și șefa femeilor din PSD, dar li o apropiata a lui Liviu Dragnea, ea venind din organizația Teleorman, unde a deținut președinția filialei din Videle. Daca…

- Viorica Dancila este un politician roman, membru al Partidului Social Democrat. Din 2014, aceasta a fost aleasa deputat in Parlamentul European, pe listele PSD, pentru al doilea mandat. De asemenea, Viorica Dancila deține, din 2015, funcția de președinte al Organizației Femeilor Social Democrate.…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre condițiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de ședere și sa plateasca o taxa.

- Printre cei 39 de experti se numara si prof. univ. dr. Alina Bargaoanu, decan al Facultatii de Comunicare si Relatii Publice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), Bucuresti. Grupul la nivel inalt pentru combaterea stirilor false si a dezinformarii din mediul…

- Comisia Europeana a format un grup pentru combaterea știrilor false Foto: Arhiva. Comisia Europeana a format un grup la nivel înalt, care sa elaboreze o strategie în vederea combaterii fenomenului stirilor false, fake news, si a dezinformarii în mediul online. Din…

- Documente atasate: CALENDAR ADMITERE STUDII DE LICENTA SESIUNEA IULIE 2018 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a fost si este un reper in peisajul academic romanesc, fiind una dintre universitatile cele mai cautate de absolventii de liceu sau de cei care doresc sa-si aprofundeze…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Szilagyi Zsolt, a facut, marti, un apel catre parlamentarii români la "un dialog sincer" pe tema declaratiei comune a partidelor maghiare prin care se solicita autonomie. "Nu exista o declaratie mai profunda, mai puternica,…

- Un barbat care și-a cumparat o mașina din Marea Britanie a ramas fara autoturismul în valoare de zeci de mii de euro. Ieri, în jurul orei 12.00, acționând în baza unei informații, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta – Serviciul Teritorial al Poliției…

- In cadrul unei ceremonii care a avut loc la Xi’an, Institutul Confucius din cadrul Universitatii din Bucuresti a fost distins cu titlul de „Institut Confucius al Anului 2017”. Evenimentul s-a desfașurat sub egida celei de-a douasprezecea Conferinte Anuale a Institutelor Confucius, organizata de catre…