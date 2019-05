Stiri pe aceeasi tema

- "Ambasada Statului Palestina saluta decizia lui Liviu Dragnea potrivit caruia guvernul Romaniei nu va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv, la Ierusalim", se arata intr-un comunicat de presa al Ambasadei Palestineri. Potrivit sursei citate, luni, 13 mai, 2019, Fuad Kokaly, ambasador extraordinar…

- Dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat, in cadrul unei vizite private in Statele Unite, ca ambasada Romaniei in Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a decis sa anuleze vizita in Romania, programata sa inceapa luni, a anuntat Casa Regala a Iordaniei.…

- Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a declarat luni, referindu-se la afirmatia premierului Viorica Dancila de a muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca ar contravine normelor internationale si dreptului international. „Cred ca nu reprezinta pozitia Romaniei; Doamna Dancila…

- Ambasadorul Palestinei la București, Fuad Kokaly, spune ca Dancila va distruge speranțele ca Romania sa fie votata de statele arabe in Consilul de Securitate al ONU. Declarația vine dupa ce Viorica Dancila a spus ca ambasada Romaniei de la Tel Aviv va fi mutata la Ierusalim."Cred ca efectele…