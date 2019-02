Diplomatul a vizitat luni Clujul, ocazie cu care a declarat presei ca sanctiunile impuse tarii sale de UE sunt „ilegale” si nu fac altceva decat sa „caleasca” Federatia Rusa. „Pe noi ne calesc aceste sanctiuni (n.r. - sanctiunile UE). Mai demult am considerat ca in Europa, care este un partener economic foarte vechi al nostru, o sa gasim intotdeauna marfurile de care avem nevoie. Si noi, la randul nostru, punem la dispozitia Europei acele marfuri de care are nevoie. Acum am descoperit ca Europa nu este un partener comercial de nadejde, in timp ce Rusia este un partener de nadejde si in orice…