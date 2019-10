Stiri pe aceeasi tema

- Federica Mogherini, Inalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, va primi distincția de stat a Republicii Moldova. Anuntul a fost facut de presedintele tarii, Igor Dodon, care a avut o intrevedere cu sefa diplomatiei europene.

- Uniunea Europeana (UE) este gata sa sporeasca sprijinul si asistenta financiara pentru Republica Moldova, conditia fiind continuarea si aprofundarea reformelor si realizarea angajamentelor asumate, a declarat joi, la Chisinau, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica…

- Igor Dodon a avut o intrevedere joi, 3 octombrie, cu Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, care se afla intr-o vizita la Chisinau, inainte de finalizarea mandatul sau de cinci ani. Pe langa discutia oficiala, seful statului i-a…

- Republica Moldova ar putea primi, din partea Uniunii Europene, prima tranșa din asistența macrofinanciara promisa, pana la sfarșitul acestui an. Asta in cazul in care guvernarea de la Chișinau va reuși sa realizeze toate angajamentele asumate fața de partenerii externi. Declarația a fost facuta de Inalta…

- "Am vazut cu toții in ultima perioada nenumarate propuneri de pacte și acorduri. Partidele și candidații vorbesc intre ei despre cum sa joace jocul politic, se cearta, negociaza și eșueaza lamentabil in fața romanilor. Pentru ca niciuna din aceste inițiative nu are impact și finalitate pentru oameni.…

- "Din partea Comisiei Europene, va mulțumesc cu caldura pentru munca și activitatea dedicate instituției și cetațenilor Uniunii Europene. Leadership-ul politic excepțional și contribuția exemplara ale dumneavoastra fața de proiectul european au fost recunoscute de toți și sunt foarte recunoscator…

- Potrivit sursei citate, reuniunea va fi prezidata de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, iar la lucrari au fost invitati sa participe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si secretarul general adjunct al ONU pentru…

- Sase tari din Uniunea Europeana, printre care și Romania, sunt dispuse sa primeasca o parte din cei 147 de migranti imbarcati pe nava umanitara a organizatiei neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, aflata in prezent in fata insulei italiene Lampedusa, intr-un moment in care autoritatea ministrului…