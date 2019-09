Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din satul Iurceni, raionul Nisporeni, au adus un omagiu soldatilor romani cazuti in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Troița ostașeasca, ridicata in sat acum 77 de ani, a revenit in Parcul "Fantana Mare" din centrul localitații.

- Incepand de azi, firmele care sponsorizeaza ONG-urile isi pot deconta mai mult din cifra de afaceri. Legea 156/2019, care schimba Codul Fiscal, a fost publicata in Monitorul Oficial, astfel ca pentru platitorii de impozit pe profit se imbunatatesc facilitatile fiscale acordate pentru efectuarea…

- Patru tineri romani au fost grav raniți intr-un accident rutier petrecut azi la Pellegra, in apropiere de Cremona, in Italia. Mașina in care se aflau cei patru tineri (cu varsta de 15, 18, 23 și 27 de ani), un Fiat Stilo, a parasit partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate și a ajuns intr-un…

- Potrivit Digi 24, Sorina Sacarin, fetita de 8 ani adoptata de un cuplu de romani din Statele Unite, a parasit tara, duminica dimineata, impreuna cu parintii adoptivi, pe la aeroportul Otopeni. Mama adoptiva a Sorinei, Ramona Sacarin, a ridicat, vineri, pasaportul fetitei de la Serviciului pentru Eliberarea…

- ”Liderul Partidului Lozinca - USR, domnul Dan Barna, ne-a informat cu senitatate, aseara, in cadrul unei emisiuni de televiziune ca, in cazul in care va ajunge presedintele Romaniei, primul demers al domniei sale va fi acela de declansare a alegerilor anticipate. Desigur, dupa ce, in prealabil, va…

- A X-a ediție a Festivalului Dac Fest a avut loc în perioada 12-14 iulie, pe platoul de la Magura Uroiului, lânga Simeria, județul Hunedoara, un loc important pentru istoria poporului român. Pe lânga grupurile de reenactori din tara, la ediția Dac Fest din acest an au participat…

- O intalnire culturala intre reprezentanții Consiliului Județean Buzau, ai Republicii Moldova și ai Federației Ruse a dus, in urma cu doua saptamani, la o posibila descoperire cu valoare istorica pentru buzoieni. Invitat sa viziteze un lagar din regiunea rusa Vladimir, localitatea Suzdal, președintele…

- Platforma Unionista Actiunea 2012 impreuna cu Asociatia Obsteasca Unirea ODIP din Chisinau, precum si cu alte asociatii de pe ambele maluri ale Prutului, organizeaza sambata, 22 iunie, ora 14:00, o manifestatie de comemorare a soldatilor romani din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care au luptat pentru…