- Oferta de evenimente pentru cea de a 15-a ediție a Nopții Muzeelor este bogata. Peste 150 de spații ale unor muzee și entitați culturale publice și private din București și din țara vor fi deschise, gratuit și pana la ore tarzii pentru expoziții, intervenții și experimente

- Noaptea Muzeelor 2019. Cea de-a XV-a editie a Noptii Muzeelor are loc, la nivel european, la data de 18 mai 2019. Noaptea Muzeelor 2019. Cu acest prilej, vor fi deschise in Bucuresti si in tara...

- Muzeul Judetean Buzau il are ca invitat la editia din acest an a evenimetului cultural „Noaptea Muzeelor”, 18 spre 19 mai, a.c., pe ambasadorul Statelor Unite ale Mexicului in Romania, Jose Guillermo Ordorica Robles, care va prezenta un obiect specific civilizatiei mexicane, un penacho prehispanic.…

- Un alt focar de pesta porcina africana a fost confirmat joi in județul Vrancea. Probele prelevate de la patru mistreți morți intr-o zona situata la granița județului Vrancea cu Buzau arata ca animalele au murit din cauza acestei boli infecțioase. Reprezentantii Directiei Sanitar Veterinara si pentru…

- Biblioteca judeteana Vasile Voiculescu din Buzau, cu un fond de carte de peste 300.000 de volume, se muta, din aceasta saptamana, la mall, cladirea actuala, in pericol de a se prabusi, urmand sa fie restaurata si consolidata cu fonduri europene, de 4,3 milioane de euro, a anuntat, marti, presedintele…

- președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu a anunțat ieri in conferința de presa ca in acest an CJ Buzau va asfalta trei drumuri județene de pamant. „Nu e vorba de plombare sau reparare, ci de modernizare. Sunt drumuri care nu au mai fost asfaltate. E vorba in primul rand de drumul de la…

- Astazi a fost prezentat la Buzau bustul avocatului Petre Stanescu, lucrarea furata din Cimitirul Dumbrava in anul 1995. Evenimentul a fost gazduit de Muzeul Județean și au fost prezenți președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, expertul in arta de la Muzeul Național de Arta, Alexandru…