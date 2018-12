Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va trebui foarte probabil sa-si amane iesirea din Uniunea Europeana sau sa anuleze notificarea privind retragerea sa din blocul comunitar ''pentru moment'' daca...

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat, miercuri, referitor la acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, ca acesta prevede ca romanii care traiesc in Marea Britanie vor continua sa aiba aceleași drepturi."Acest acord facut de Uniunea Europeana privind…

- O delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni a efectuat in perioada 17-19 noiembrie o vizita de lucru in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in condițiile celor mai recente evoluții privind procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) și a nevoii…

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Un nou referendum privind Brexit-ul ar da castig de cauza taberei ramanerii in Uniunea Europeana cu 54% din voturi, potrivit unui sondaj prezentat luni de postul de televiziune Channel 4, relateaza AFP preluata de Agerpres. Sondajul a fost efectuat online de societatea Survation pe un esantion…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi ca Uniunea Europeana doreste sa aiba in viitor, pe cat posibil, relatii mai stranse cu Marea Britanie in ce priveste comertul, securitatea si problemele internationale, dar ca nu va ceda in legatura cu valorile si interese sale fundamentale…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. "Când vom părăsi…

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu Uniunea Europeana, relateaza luni Reuters.Astfel, companiile aeriene britanice…