- Autoritatile romane si britanice lucreaza strans pentru a obtine reciprocitate in ceea ce priveste drepturile cetatenilor; obiectivul fiind ca acestea sa reflecte oferta Guvernului britanic pentru cetatenii UE din Regatul Unit, afirma ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, intr-un…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea, vineri, o intalnire, la Palatul Cotroceni, cu Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini, și cu ministrul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,…

- "Cine se mai gandeste acum ca rostul politicii este acela de a-i ajuta pe toti cetatenii sa-si gaseasca puterea de a fi fericiti in libertate si unitate. In timpurile pe care le traim, politica echivaleaza prea des cu puterea de a limita libertatea, de a dezbina societatea si de a-i face nefericiti…

- El a negociat la București termenii Legii Offshore Wess Mitchell, asistent al secretarului de Stat american pentru Afaceri europene si euroasiatice, a anuntat marti seara ca demisioneaza, la doar 16 luni dupa preluarea functiei, informeaza cotidianul The Washington Post si agentia Associated Press.…

- Operatorul irlandez Ryanair si-a redus pentru a doua oara in ultimele trei luni estimarile privind profitul anual, din cauza scaderii cu 7% a rezervarilor in sezonul de iarna, si a avertizat vineri ca ar putea retrograda din nou prognoza, daca Brexitul va provoca evolutii neasteptate, transmite Reuters.…

- "Brexit-ul se amana! Primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana s-a facut. De la Bruxelles s-a transmis Londrei ca Uniunea Europeana este de acord cu amanarea Brexit-ului pana in 2020. Sa asteptam cu calm si optimism reactia insularilor",…

- Donald Tusk este al doilea polonez, dupa Papa Ioan Paul al II-lea, care tine un discurs in limba romana. De fiecare data, s-a scris istorie. La 7 mai 1999, Sfantul Parinte vorbea in Bucuresti despre „Romania- Gradina Maicii Domnului”. Nimeni, niciodata, nu ne-a perceput astfel. La 10 ianuarie 2019,…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…