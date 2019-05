Brexit-ul a fost prea mult pentru ea: Theresa May a anuntat data cand isi da demisia

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anuntat, vineri, ca va demisiona in data de 7 iunie. Intr-o declaratie marcata de emotie, May a precizat ca a facut "tot ce a putut" pentru a onora rezultatul referendumului din 2016, dar nu… [citeste mai departe]