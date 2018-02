Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%.…

- Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, joi, o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica interna, reafirmand prevederile Legii Supreme privind suveranitatea nationala, relateaza Unimedia.info.

- Cea mai noua montare a regizorului Tudor Lucanu la Teatrul Excelsior din Bucuresti a readus in atentia publicului celebrul text al lui William Golding, „Imparatul Mustelor”, o parabola despre bine si rau, despre eterna lupta dintre inocenta si pervertire umana. Destul de rar pusa in scena, piesa este…

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere marti, 6 februarie, la Bucuresti, cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a declarat ca Republica Moldova ramane o prioritate de prim rang in politica interna si externa a Romaniei, indiferent…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI. In baza acestei intelegeri, semnata la Bucuresti, Romania va indeplini conditiile tehnice necesare pentru…

- Postul britanic de televiziune Euronews a realizat un reportaj despre "Marsul romanilor pentru justitie", in care se arata ca sute de mii de oameni au manifestat la Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei. Jurnalistii de la Euronews scriu ca multi politicieni romani sunt investigati pentru…

- „Constatam ca pe pagina de facebook a Consiliului Județean Arad cetațenii sunt tratați cu nesimțire de catre cei pe care ii platesc din bani publici. Cine nu e de acord cu politica PNL Arad este imediat catalogat postac, analfabet, pentru simplul fapt ca are o alta opinie. Mi se pare inadmisibil ca…

- Un comitet a Camerei Reprezentantilor din Congresul american a votat pentru a face public un memoriu despre care republicanii spun ca va arata abuzurile facute de FBI si de Departamentul pentru Justitie in ancheta privind Rusia, scrie BBC, conform news.ro.Conform democratului Adam Schiff,…

- Coreea de Nord a livrat anul trecut carbune Rusiei, care ulterior l-a transferat catre Coreea de Sud si Japonia, dezvaluie Reuters, care citeaza trei surse din cadrul unor servicii de informatii din Europa.

- Un grup de deputati din Republica Moldova au inregistrat, miercuri, in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna atacurile Rusiei asupra securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, relateaza site-ul deschide.md.

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a afirmat ca declarația Rusiei despre implicarea Statelor Unite in inceputul operațiunii turcești impotriva kurzilor sirieni nu este altceva decat propaganda, transmite Vocea Americii. Comentand declarațiile Ministerului rus de Externe ca Statele Unite…

- Glob luminos deasupra Siberiei. Retelele sociale din Rusia au fost invadate de mesaje si imagini cu un presupus OZN observat recent pe cerul din Siberia. Sursa luminii misterioase nu a fost confirmata, dar principala ipoteza sugereaza ca cerul a fost luminat in plina noapte de lansarea a trei rachete…

- In urma deciziei Biroului Executiv, PNL a decis sa voteze impotriva oricarei formule de guvernare propuse de PSD, implicit impotriva ideii unui guvern de uniune nationala, exprimindu-și astfel opțiunea pentru necesitatea organizarii alegerilor anticipate. Vor anticipate „In mod evident actualul…

- „Primarul Gheorghe Falca a lansat cu ocazia unei conferințe de presa o provocare parlamentarilor USR: sa «faca demersuri la București pentru a aduce bani de la Guvern». Ma aflu in Parlamentul Romaniei tocmai pentru a crea premisele ca acest tip de politica, pe care dumneavoastra il afișați…

- Dezvoltarea cooperarii cu Japonia va ramane un obiectiv constant al politicii externe a Romaniei, indiferent de formula politica a guvernarii de la Bucuresti, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, marti, la Palatul Victoria, informeaza agerpres.ro.Reacția Olguței Vasilescu dupa propunerea…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. ‘Plec cu fruntea sus’, a declarat Mihai Tudose, 50 de ani, la finalul…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- În urma deciziei Primariei Municipiului București din decembrie 2017 și în urma declarațiilor primarului general Gabriela Firea, Clever Taxi vine cu precizari în privința activitații sale și a poziției fața de nevoile utilizatorilor din București. Constatam ca dorințele…

- Pistele pentru bicicliști sunt o mare problema in București și se pare ca nu va fi rezolvata nici anul acesta atata timp cat primarul a venit astazi cu o alta idee pentru amatorii mersului pe doua roți. Gabriela Firea a convocat astazi un comandament pentru adoptarea de masuri ce vizeaza fluidizarea…

- Afacerile colaborative, precum cele dezvoltate de gigantii Uber sau Airbnb, se vor inmulti in 2018 si vor aparea si cateva proiecte romanesti care vor cuceri piata, se arata intr-un studiu al agentiei de marketing Perceptum. "Accesul rapid, organizarea eficienta si convenabila, precum si utilizarea…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…

- Simbol al Banatului și al intregii Ortodoxii romane, Catedrala Mitropolitana din Timișoara implinește in 20 decembrie 81 de ani de la slujba de sfințire a fundamentului. Dupa decizia istorica de la 23 aprilie 1919 a Sfantului Sinod al Mitropoliei Ardealului – format din doctorul Miron Cristea, episcop…

- Cateva sute de transportatori sunt, la ora transmiterii stirii, in fata Guvernului, unde protesteaza, solicitand o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane. "Nu…

- Un tanar din București, care a pierdut la pacanele, snopit in bataie de agenti de paza. Intreaga scena a fost filmata și totul a fost facut public pe pagina de Facebook „Vai și-amar” . Intamplarea a vut loc in seara de 17 decembrie. In imagini se vede cum un barbat, care pare in stare avansata de ebrietate,…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, ieri, ca au inregistrat clarificari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- O sesizare a reprezentantilor Uniunii Salvati Romania, in care se atrage atentia asupra cheltuielilor nejustificate facute de companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, a ajuns recent pe masa celor de la Curtea de Conturi. Referitor la aceste din urma companii, Roxana Wring, presedinte USR…

- Potrivit șefului statului, actul normativ "largește cadrul juridic stabilit pentru luarea masurilor necesare executarii lucrarilor de utilitate publica, completeaza sfera reprezentanților expropriatorului, modifica și completeaza regulile privind etapele exproprierii, precum și dispozițiile referitoare…

- „Din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Noi, cei care am fondat Romania 100, suntem hotarati sa facem asta”,a spus Ciolos.„Lucram la acest partid, lunile urmatoare vom fi in masura sa il prezentam. Nu e o lansare azi”, a adaugat Ciolos, care a a aratat, insa, ca noul…

- Vineri 14 (26) aprilie a aparut primul numar al unui nou ziar german în Bucuresti care promite a iesi în toate zilele (afara de luni) si poarta titlul ,,Deutsche Orient-Zeitung". Pentru a însemna pozitia noului ziar fata cu politica dinlauntru reproducem urmatoarele…

- Constantin Balaceanu Stolnici despre Regele Mihai. Academicianul a declarat ca Regele Mihai a facut „enorm de mult bine” Romaniei. Stolnici a spus ca l-a apreciat pe fostul fuveran pe care-l considera una dintre marile personalitați politice ale istoriei noastre. „Ce reacție pot sa am mai naturala decat…

- Custodele Coroanei va adresa un discurs membrilor Corpului Diplomatic, a informat Biroul de Presa al Majestatii Sale Regelui Mihai I. Alaturi de principesa Margareta se vor afla principele Radu, principesa Elena, sotul acesteia, Alexander Phillips Nixon, principesele Sofia si Maria. In urma…

- Garry Kasparov, considerat cel mai mare jucator de sah al tuturor timpurilor, prezent pentru prima data la Bucuresti, a vorbit, la conferinta Profit.ro “MAKING THE RIGHT MOVE”, despre Vladimir Putin si despre cat de puternic poate deveni acesta, subliniind faptul ca presedintele Rusiei "nu joaca…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac arata, intr-o postare pe Facebook, ca mesajul Departamentului de Stat al SUA referitor la modificarea legilor justitiei in Parlamentul de la Bucuresti nu poate fi ignorat, chiar daca a fost formulat intr-o maniera mai putin diplomatica.”Mesajul Departamentului…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputaților, a transmis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatații, Florian Bodog, prin care ii cere sa demita de urgența factorii responsabili pentru organziarea deficitara a examenului…

- Lansarea evenimentului va avea loc in aceasta sambata, incepand cu ora 17:30, la Targul de Carte Gaudeamus. ”Intre timp ar putea fi complementul circumstantial cel mai potrivit al verbului a cunoaste ori de cate ori locul reflectiei tinde sa se situeze la egala distanta de timpul intruparii…

- Aceștia se afla internați in centrele Hospice Casa Speranței din București și Brașov, iar proiectul este derulat in parteneriat cu Fundația Vodafone. O metoda noua și revoluționara de terapie este pusa in practica in cadrul unui proiect pilot derulat, inceoand din aceasta vara, de Hospice Casa Speranței…

- 15 sportivi de la CS Navodari au participat la editia a cincea a Cupei Shin Dojo, care s a disputat la Bucuresti, la Complexul Sportiv Apollo. Intrecerea s a desfasurat la Kempo K1, Semi Kempo si Kempo Submission, fiind rezervata copiilor, juniorilor si seniorilor. Bilantul luptatorilor pregatiti de…

- Recent, primarul Daniel Mihalache, din Copsa Mica, judetul Sibiu a primit raspuns de la Secretariatul General al Guvernului, dupa ce edilul a sesizat ca Primaria pe care o conduce risca falimentul din cauza penalitatilor pe care trebuie sa le plateasca firmelor care au lucrat la sistemele de alimentare…

- Primarul din Copsa Mica, judetul Sibiu, care a mers pe jos pana la Bucuresti, a primit, dupa o luna, de la Secretariatul General al Guvernului un raspuns care se termina la jumatatea frazei: ”Urmeaza ca, in termenul legal, institutiile sesizate sa”. Documentul este semnat de un director, dar semnatura…

- Președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, critica faptul ca fostul președinte al Romaniei Traian Basescu incearca sa-și faca loc prin tot felul de jocuri in politica moldoveneasca, comunica NOI.md. Politicianul susține ca fostul demnitar roman s-a irosit ca politician la București și incearca acum…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei și Statelor Unite sa retraga trupele din Siria pentru a incerca o soluționare politica a crizei, transmite RIA Novosti. „Se tot spune ca criza nu poate fi rezolvata pe cale armata. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi una politica.…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a declara, la Suceava, unde a participat la un seminar pe teme economice ca Romania si Republica Moldova pot sa aleaga calea referendumului daca vor sa se uneasca, informeaza News Bucovina. "In Romania, nu de putine ori…