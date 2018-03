Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman, in parteneriat cu Federația Comunitaților Evreiești din Romania, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (CNR UNESCO), Federația Europeana a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO (FEACCU) organizeaza expoziția „Daruire”, la un an de la dispariția…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are „incredere deplina” in DNA si in conducerea sa. „Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are „incredere deplina” in DNA si in conducerea sa.

- Hans Klem, despre situația de la DNA. Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat sambata, 3 martie, in cadrul evenimentului „Women of Romania 2018”, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplina" in DNA si in conducerea sa. "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplina" in DNA si in conducerea sa. "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru…

- DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017, la eveniment fiind prezenti si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Tudorel Toader a anuntat ca nu va onora invitatia.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, spunand inca o data ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic. Saptamana…

- "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania…

- Elan Schwartzenberg a povestit, vineri seara, la B1 TV, ca in 2013, un avocat din Israel i-a scris Laurei Codruta Kovesi pentru a o anunta ca omul de afaceri vrea sa vina in Romania pentru a afla care sunt acuzatiile care i se aduc. Procurorul-sef al DNA i-a raspuns, insa, ca nu-i acorda audienta si…

- "Un avocat din Israel i-a scris o scrisoare doamnei Kovesi, in care i-a zis ca il reprezint pe Elan, doreste sa vina, sa raspunda la intrebari. Kovesi a facut doua lucruri: a raspuns peste o luna si a spus «va refuz audienta, si doi, daca vom avea nevoie de el, ii vom comunica invinuirile prin comisiile…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Joi, 22 februarie 2018, Ansamblul Folcloric Profesionist "Cindrelul-Junii Sibiului" ofera recitaluri extraordinare la Targul de Turism al Romaniei, desfasurat la Bucuresti - Romexpo. Participarea Junilor Sibiului la acest eveniment vine ca urmare a invitatiei lansate de Ministerul Turismului si ministrul…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a avut o intalnire, marți, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputaților. Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm,…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a avut, marti, o intrevedere care a durat aproximativ o ora, la Parlament, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea s-a desfasurat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. A participat si vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a avut, marti, o intrevedere care a durat aproximativ o ora, la Parlament, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea s-a desfasurat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. A participat si vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, discuta, la ora transmiterii stirii, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, intalnirea avand loc in biroul presedintelui Camerei din Parlament.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București. In cursul discuțiilor, a fost reliefata importanța simbolica a anului 2018 pentru dinamica relațiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza 70 de ani de la crearea…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, arata Ambasada SUA la Bucuresti, intr-un raspuns transmis News.ro.

- Premierul Viorica Dancila a precizat miercuri ca la intalnirea avuta zilele trecute cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, nu a discutat despre legile justitiei, ci doar despre "cateva principii". "Nu a fost... au fost cateva principii, nu a fost o discutie pe legile justitiei. Deci,…

- Planuri mari pentru primaria capitalei in anul in care Romania aniverseaza o suta de ani de la Marea Unire: in bugetul din 2018 au fost prevazuti bani pentru refacerea 'din radacini' a Cartierului Evreiesc din Bucuresti.

- Premierul Viorica Dancila a discutat luni, la sediul Guvernului, timp de aproximativ o ora cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Planurile noului Executiv și problema eliminarii vizelor pentru cetațenii romani care calatoresc peste Ocean s-au numarat printre temele abordate. Cei doi oficiali…

- „Anul acesta Romania sarbatoreste Centenarul Marii Uniri. In cei o suta de ani, Romania a progresat si s-a modernizat, iar la progresul nostru au participat si foarte multi evrei, minti luminate, minti stralucite, oameni inteligenti care au adus plus valoare in toate domeniile de activitate, precum…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, in cadrul unui eveniment la care participa si ambasadorul israelian la Bucuresti, ca anul acesta, Cartierul evreiesc din Bucuresti va intra intr-o etapa de refacere „din radacini”. „Anul acesta Romania sarbatoreste Centenarul Marii Uniri.…

- Subiectul justitiei a fost discutat la întâlnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, informeaza un raspuns al Ambasadei SUA la Bucuresti, la solicitarea AGERPRES.

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Prim-ministrul Guvernului României, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, în vizita de prezentare.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la

- Premierul Viorica Dancila a avut , luni dimineata, la Palatul Victoria, prima intalnire oficiala cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, si a declarat ca a fost o intrevedere buna in care a incercat sa prezinte o abordare care sa sustina Romania.

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila îl primeste luni, 12 februarie, la ora 10:00, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, conform unui anunț al Guvernului. Intrevederea va incepe la ora 10,00. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat pentru Agerpres ca aceasta este prima dintr-o serie de astfel…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat ca intalnirea dintre prim ministrul Dancila…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna,…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- Se incing spiritele pe scena politica din țara noastra! Apar reacții dure, in special dupa controversata clasare din dosarul Microsoft. ALDE Iasi protesteaza vehement impotriva ineficientei si a abuzurilor DNA, cerand ca președintele Iohannis sa prezinte scuze publice tuturor celor pe care i-a etichetat…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, in cadrul unei conferinte internationale de comemorare a Holocaustului, ca este o datorie a noastra colectiva sa educam si sa comemoram, pentru a nu uita tragicele evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand peste…

- Secretarul de stat Alexandru Victor Micula a participat luni, 29 ianuarie, la inaugurarea expozitiei "Dincolo de datorie: O expozitie a diplomatilor recunoscuti ca Drepti intre popoare", organizata de Ambasada Statului Israel, Ministerul Afacerilor Externe si Biblioteca Nationala a Romaniei, gazda evenimentului.…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale, fiind responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari din regiune…

- In 27 și 29 mai și 2 iunie 1944, 8.600 de evrei (femei, batrani, copii) din județ, care nu au fost duși la munca forțata in Ucraina, au fost deportați la lagarul de la Auschwitz, in 3 transporturi. Dintre aceștia, apoximativ 600 de persoane au fost din Zalau. Li s-a confiscat averea și au fost duși…

- Pogromul de la Bucuresti, care a avut loc în perioada 21- 23 ianuarie 1941, a fost comemorat, luni, la monumentul ridicat în Piateta Sef Rabin dr. Alexandru Safran în amintirea celor 125 de victime. Printre cele aproximativ 100 de persoane prezente la comemorare s-au numarat si ambasadorul…

- Fratele lui Fane Spoitoru, Ion Migdal, a fost eliberat din inchisoare in mare secret. Imediat dupa elberare, acesta a dat o mare petrecere. Ion Migdal, fratele lui Fane Spoitoru a fost eliberat din inchisoarea de la Jilava. In urma cu cațiva ani, Ion Migdal a fost condamnat la inchisoare intr-un dosar…

- Avioanele turistice de Cluj au zburat la capacitate maxima in 2017 Vacantele cu zboruri charter din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara au avut un plus de 18% in 2017, cursele saptamanale inregistrand un grad mediu de ocupare de peste 98%, conform statisticilor agenției Paralela 45. Insulele…

- Cei mai buni studenti romani din Romania si din strainatate au fost premiati la cea de-a XI-a editie a Galei Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), in cadrul unei festivitati ce a avut loc in sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului. „M-am gandit mult si am decis ca trebuie…

- A treia editie a Bienalei Internationale de Ceramica a avut loc la Cluj-Napoca in lunile octombrie - noiembrie 2017. Organizatorii bienalei au decis sa aduca lucrarile premiate de la Cluj la Bucuresti si astfel sunt expuse la Galeria Galateea in perioada 13 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018. In expozitia…

- Hans Klemm și-a petrecut Craciunul departe de țara natala. Aflat in București, ambasadorul SUA a fost surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Reprezentantul Statelor Unite a declarat ca se pregatește pentru Anul Nou.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre protestatari: Mesaj FURIBUND…

- Centrul Cultural Islamic “Islamul Azi” anunța un protest in fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii fața de decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel