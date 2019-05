Ambasadorul Japoniei în România, în vizită de prezentare la preşedintele Senatului Potrivit unui comunicat al Senatului transmis miercuri, Tariceanu l-a felicitat pe noul ambasador pentru numirea in functie si i-a urat succes in exercitarea mandatului. 'Tariceanu s-a referit la vizita in Romania, in februarie 2018, a prim-ministrului Shinzo Abe si la importanta acestui eveniment in relatia bilaterala pentru aprofundarea si diversificarea legaturilor politice si economice dintre Romania si Japonia, luand in considerare proiectele de mare insemnatate aflate in derulare si potentialul de cooperare inca neexplorat, inclusiv in domeniul dezvoltarii unor proiecte fanion in parteneriat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

