- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…

- Aproape 200 de alergatori din 26 de țari vor alerga timp de 24 de ore, la Timișoara, cand in capitala Banatului are loc Campionatul European de 24 Ore Alergare. Pentru prima data in istorie, din partea Romaniei participa un lot national de ultraatleti. Campionatul European de 24 Ore Alergare are loc…

- El a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-au alocat fonduri pentru identificarea produselor care au o anumita calitate pentru tarile din vestul Europei si o alta calitate pentru estul Europei, si a cerut guvernului implicare. Apel catre PSD-ALDE 'Fac un apel public guvernarii…

- Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…

- In vestul țarii a circulat, in acest sfarșit de saptamana, un tren special. Ministerul Transporturilor anunța ca, ieri, a fost pus in circulație un tren-proba de transport combinat, pe relația terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul a fost incarcat cu opt camioane și a ajuns la destinație…

- Potrivit unei analize realizate de un portal de locuri de munca din Romania, cel mai mic numar de șomeri se afla in regiunea de vest a țarii. In Banat sunt 37.000 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, cu 4.000 mai puține fața de anul precedent. Regiunile cu cei mai mulți șomeri sunt […]…

- Romania se confrunta cu multe anomalii date de lipsurile pe care le are tara. Printre situatiile paradoxale se numara optiunea investitorilor din vestul tarii de a importa prin cel mai mare port al Europei, cel din Olanda, de la Rotterdam, si nu prin cel de la Constanta, care este mult mai aproape și…

- Marco Giungi, ambasadorul Republicii Italia in Romania, a vizitat ieri Bacaul, locul de origine al unei numeroase comunitați ce s-a format in unele zone din peninsula. Joi, 8 februarie 2018, la Palatul Administrativ, prefectul și subprefectul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania de Ungaria.

- Coaliția Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a dat publicitații rezultatele unei cercetri realizate in randul pacienților din Romania cu privire la cele mai frecvente probleme cu care aceștia se confrunta. COPAC va aduce oficial, la cunoștința autoritaților, problemele actuale…

- Agentia de turism J’Info Tours, una din cele mai mari de pe piata, a bugetat in acest an afaceri mai mari cu 7% pe fondul atragerii de noi clienti din domeniul auto, dar si al bugetelor in crestere alocate de clientii existenti, potrivit lui Carmen Pavel, proprietara companiei. „Contributia clientilor…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in 20 de bazine... The post Avertizare privind posibile inundatii in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Romania si Polonia se confrunta cu cea mai mare rotatie de personal in domeniul medical, trei sferturi dintre angajatii din acest sector spunand ca au avut perioade fara slujba in ultimii 3 ani, potrivit unui studiu realizat de KRUK, care arata si ca o treime dintre romanii care lucreaza pe aceasta…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Satul Sanmihaiul German, aflat la o aruncatura de bat de Timisoara, este cunoscut pentru strandul sau cu apa termala. vara, strandul este deschis pana la ora 2 noaptea, iar in timpul iernii pana la ora 1.

- Selecția Naționala Eurovision merge mai departe. Duminica 28 ianuarie, va dam intalnire la Teatrul Național din Timișoara, unde se va desfașura al doilea show din semifinala. Organizatorii promit un spectacol cum nu s-a mai vazut pana acum, la televizor.

- Principala cauza a pierderilor de angajati din cadrul politiei buzoiene este valul masiv de pensionari din ultimul an, in contextul modificarii legislatiei in ceea ce priveste pensiile speciale. Chiar daca in 2017 s-au facut si angajari din sursa externa, noii politisti au nevoie de luni bune de pregatire…

- Cititoarea ne-a trimis poze cu „una dintre cele mai bogate comune din Romania” dupa cateva ore de ploaie. Pozele sunt facute miercuri, 17 ianuarie, 2018, in parcul central, pe strazi și in stația de autobuz. „Acolo unde pamantul este considerat aproape la fel de valoros ca aurul,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie , la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a ISK Sodex 2018. Evenimentul este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Iubitorii de muzica și de istoria muzicii au acum la indemana o carte reper despre o formație din ultima jumatate de secol și promotorii ei, care nu poate fi ignorata. Inițiatorul și alcatuitorul acestei ediții, Alexandru Daneș, merita toate aplauzele. Acesta spune intr-un cuvant-inainte:…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul țarii. La primele ore ale dimineții, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului și minus 14 grade in Ceahlau, iar temperatura resimțita a coborat pana la minus 36 de grade. Sambata la ora 7 dimineața, se inregistrau minus 14 grade…

- Polițiștii carașeni cauta un barbat banuit ca in urma cu cateva zile a furat din locuința unui batran 13.800 de lei și 10 galbeni. ”In data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 12.15, politiștii municipiului Caransebes au fost sesizați prin apel la 112 de catre un batran in varsta de 79 de ani, din […]…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Zilele de vacanța prilejuite de trecerea in noul an reprezinta o buna ocazie pentru iubitorii de munte și de peisaj hibernal sa fie tentați de o excursie in stațiuni turistice aflate nu departe de Timișoara, iar oferta din județul Hunedoara este deosebit de generoasa. Cea mai veche stațiune din Valea…

- "Prea putini... Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani…

- Potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania, liderul pieței locale de centrale termice si boilere electrice, utilizarea optima și corecta a centralei termice de apartament presupune respectarea unor criterii de folosire de baza pentru a evita ingreunarea funcționarii echipamentului de incalzire. …

- Asa cum se intampla de fiecare data de sarbatori, Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, s-a adresat credinciosilor ortodocsi, in timp ce episcopul Martin Roos a transmis mesajul pentru romano-catolicii din Timisoara.

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Circulatia rutiera este blocata, joi dimineata, pe DN59A Timisoara – Jimbolia, unde un TIR s-a ciocnit cu o camioneta. In judetul Timis, atat pe DN59A, cat si pe DN6, exista portiuni acoperite cu polei.

- De Craciun, romanii se intorc din strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia si rudele, dar si cetateni straini care doresc sa-si petreaca zilele de vacanta in Romania. Ca in fiecare an, in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei din sud-vestul țarii, se prefigureaza…

- Sirenele au sunat, miercuri, la ora 12.00, timp de trei minute, in Piata Operei din Timisoara, primul oras liber de comunism din Romania, la 28 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua accidente rutiere au avut loc aseara, pe DN58B, drumul ce leaga Resita de Timisoara, in apropierea localitatii carasene Moniom. Circulatia s-a desfasurat cu dificultate mai bine de o ora, iar pe ambele sensuri de drum s-au format coloane de sute de metri, pana oamenii legii au stabilit cauzele…

- Un barbat din judetul Neant, dat in urmarire nationala, prins de politistii aradeni, in localitatea Iratoșu. Pe numele barbatului, magistratii Judecatoriei Roman, au emis in data de 12 decembrie un mandat de arestare, acesta fiind condamnat la un an si sase luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii…

- A fi prezent in marea familie europeana nu insemna doar spectacole grandioase, concerte, vernisaje, alte acte culturale si turistice si rememorarea unor prioritati timisorene absolute de-a lungul anilor in Romania si in Europa, ci si lansarea unor noi provocari in medicina romaneasca. Lumea medicala…

- Reaua voința – acesta este principalul motiv pentru care Timișoara nu are un muzeu al Revoluției, considera primarul Nicolae Robu. Primul oraș liber de sub comunism din Romania așteapta de ani buni amenajarea unui muzeu care sa gazduiasca o parte din istoria luptei pentru eliberarea de sub regimul Ceaușescu.…

- Incepand de marti, vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime pot ajunge la 17-18 grade in sud-vestul tarii.Marti vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii…

- Aproape jumatate din pacientii cronici se confrunta cu lipsa medicamentelor, arata cel mai recent studiu initiat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), in care acestia au fost nevoiti sa spuna ce anume ii supara mai mult in relatia cu sistemul de sanatate.

- Daca aveați chef de inca o intalnire cu veteranii rockului din Timișoara nu mai aveți de așteptat decat cateva zile. Trei trupe, pentru a marca o zi importanta. Pe 20 decembrie 1989, Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din Romania. Pe 20 decembrie 2017 are loc o noua ediție a Rock for…

- Vești bune pentru patru noi firme din vestul țarii care au fost acceptate in programul Start-Up Nation, desfașurat de Guvern, prin care persoanele care doresc sa-și deschida o afacere primesc pana la 200.000 de lei din partea statului. Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea Investițiilor…

- "Daca in urma cu cateva zeci de ani increderea se baza pe conceptul: 'am incredere in tine pana la proba contrarie', astazi increderea se bazeaza pe alt concept: 'nu am incredere in tine, pana la proba contrarie'. Cred ca pe scurt asa se poate explica situatia pietei de asigurari, prin prisma relatiei…

- Doar 20% dintre IMM-urile romanesti desfasoara in prezent activitati de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania se arata intr-un studiu realizat de UPS. Potrivit acestuia, majoritatea firmelor exportatoare isi desfasoara activitatea in Bucuresti si Regiunea de dezvoltare Vest, care…

- Cam asa am putea sintetiza cele trei componente principale de care depinde realizarea autostrazii Unirii, adica cea care trebuie sa lege Ungheni (Republica Moldova) - Iasi de Cluj si mai departe de Timisoara. Este vorba de un proiect de investitie care ar trebui sa aiba importanta de grad…

- Angajatii Directiei regionale de drumuri si poduri Timisoara actioneaza in vestul tarii pentru a asigura conditii optime de circulatie, in conditiile in care a inceput sa ninga inca din noaptea de sambata spre duminica. „Utilajele acționeaza inca de azi noapte pe drumurile din vestul țarii: peste 90…

- Pe scena politica se joaca simultan mai multe piese, unele comice fara voie, altele incarcate de dramatism. Toate au insa subiecte impuse. Daca ar fi sa asemanam cu ceva aceasta scena, ea e aidoma cu marcajele de la Pasajul Jiul din Timișoara. Doar revoluția fiscala pare diferita, adica nici-nici. Pare…

- Administratia Prezidentiala a anuntat saptamana trecuta ca pe ordinea de zi a CSAT sunt incluse subiecte referitoare la Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei, care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2018, dar si la stadiul indeplinirii Planului…

- "Sa ii usuram drumul spre galaxie Stelei Popescu.... De 2-3 zile trec printr-o stare pe care nu mi-o pot explica decat prin faptul ca, indiferent ce vreau sa fac - faptul ca aseara am avut spectacol, azi am spectacol la targu-mures, timisoara -, va dau cuvantul meu de onoare, o clipa nu am putut…

- Lipsa totala a dinților este prezenta la peste un sfert din populație, iar o treime dintre pacienții care ajung la stomatolog au o edentație accentuata. Zilele trecute au avut loc la Timișoara lucrarile celui mai mare forum romanesc dedicat exclusiv stomatologiei, eveniment ce a reunit peste 500 de…

- În Anul Centenar 2018 România trebuie sa se uite înapoi sa vada ce a tinut-o în viata si înainte pentru a identifica factorii de dezvoltare economica necesari pentru a trece pentru totdeauna la statutul de tara dezvoltata Avem un drum lung în fata. Salariile sunt…