Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Dej data disparuta din Italia pe 20 mai și care nu a mai putut fi contactata, a fost gasita. Poliția a fost anunțata marți, 4 iunie, cu privire la faptul ca Vereș Codruța, plecata la munca in Italia, a contactat rudele din Romania, revenind la reședința sa din Italia. Femeia a scris …

- In ultima zi a lunii mai, medici care dau „viața dupa moarte”, pacienți transplantați și reprezentanți ai autoritaților medicale celebreaza, la Academia Romana, Ziua Naționala a Transplantului. Incepand cu anul 2005, in Romania se sarbatorește, in ultima zi a lunii mai, Ziua Naționala a Transplantului.…

- Dragi și iubiți camarazi, veterani de razboi teleormaneni, Col. (rtg) Nicolae Puchiu, ramas președinte de onoare al veteranilor de razboi teleormaneni, cu respect și aleasa considerație, din adancul sufletului, va adresez pe aceasta cale un sincer salut oștașesc, cu urarile de multa sanatate, viața…

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,Comerț și Antreprenoriat, participa, in perioada 5-7 aprilie, la Forumul Economic Mondial (FEM) pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care are loc in Iordania.Participarea are loc „in contextul strategiei Romaniei de a-și diversifica…

- Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” la Chisinau participa in calitate de co-organizator la Salonul International de Carte pentru Copii si Tineret, editia a XXIII-a, care va avea loc in perioada 11-14 aprilie 2019. In aceasta calitate, ICR Chișinau susține prezența la Salon a reprezentanților…

- Chiar daca unii ar fi sceptici vizavi de economia sau exporturile judetului, cifrele sunt imbucuratoare. „La comertul international, pentru anul 2018, avem date pe 11 luni, asa ca am facut o comparatie 11 luni 2018, fata de 11 luni 2017. Exportul: firmele cu sediul in judetul Caras-Severin au exportat…

- Un roman, Constantin Badalau, a fost ucis de doi conaționali, pe 4 martie, fiindca facea prea mult zgomot! Barbatul a fost batut pana a murit de doi conaționali cu care imparțea locuința. Sub același acoperiș mai traiau și doua femei, tot din Romania. Incidentul s-a petrecut pe raza localitații Cisterna…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, duminica, la Cluj, ca fraternitatea romano-italiana nu se limiteaza doar la simplul fenomen migrator, ci are radacini mult mai adanci, istorice. "Fraternitatea romano-italiana este un fenomen care se duce dincolo de simplul fenomen…