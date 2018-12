Israelul l-a convocat duminica pe ambasadorul Iordaniei dupa ce un ministru iordanian a fost vazut trecand peste o imagine cu drapelul israelian aflata pe pardoseala de la intrarea in sediul central al sindicatelor din Amman, relateaza dpa. Ministrul Informatiilor Jumana Ghunaimat a fost fotografiata trecand peste imaginea cu steagul israelian la inceputul acestei saptamani, in timp ce se deplasa spre o intrevedere. Fotografia prezinta imaginea cu steagul pe care se afla urme negre de pasi, imaginea fiind pe pardoseala la intrarea in cladire. علم #إسرائيل تحت أقدام وزيرة أردنية.. أزمة جديدة…